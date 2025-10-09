Цифровизация перевозок: перевозчики будут получать разрешения на маршруты через онлайн кабинет

Министерство развития экономики Украины внедряет новую цифровую систему выдачи разрешений на межобластные автобусные маршруты. Перевозчики смогут получать электронное разрешение через онлайн кабинет.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минразвития общин и территорий.

О цифровизации перевозок

Теперь перевозчики смогут получать электронные разрешения вместо бумажных непосредственно через онлайн кабинет Единого комплекса информационных систем Укртрансбезопасности. Разрешение предоставляется после проведения конкурса, по результатам которого выбирается перевозчик для обслуживания конкретного маршрута.

Электронное разрешение перевозчик сможет обновлять и изменять самостоятельно в системе. Цифровизация сократит время рассмотрения заявлений, уменьшит бюрократию и повысит прозрачность процесса. Унифицированная форма разрешения упростит контроль за техническим состоянием транспорта и снизит риск злоупотреблений.

На первом этапе система охватит новые маршруты, для которых будут проходить конкурсы через онлайн-кабинет. Со временем перевозчики на уже действующих маршрутах также смогут перейти на электронные разрешения.

Напомним, правительство приняло решение о цифровизации конкурсов на межобластные маршруты, которое проводит Минразвития. Нововведения упростят подачу документов, повысят прозрачность процесса и снизят коррупционные риски.