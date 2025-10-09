Цифровізація перевезень: перевізники отримуватимуть дозволи на маршрути через онлайн-кабінет

Міністерство розвитку економіки України впроваджує нову цифрову систему видачі дозволів на міжобласні автобусні маршрути. Перевізники зможуть отримувати електронний дозвіл через онлайн-кабінет.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінрозвитку громад та територій.

Про цифровізацію перевезень

Тепер перевізники зможуть отримувати електронні дозволи замість паперових безпосередньо через онлайн-кабінет Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки. Дозвіл надається після проведення конкурсу, за результатами якого обирають перевізника для обслуговування конкретного маршруту.

Електронний дозвіл перевізник зможе оновлювати та змінювати самостійно в системі. Цифровізація скоротить час розгляду заяв, зменшить бюрократію та підвищить прозорість процесу. Уніфікована форма дозволу спростить контроль за технічним станом транспорту та знизить ризик зловживань.

На першому етапі система охопить нові маршрути, для яких проводитимуть конкурси через онлайн-кабінет. Згодом перевізники на вже діючих маршрутах також зможуть перейти на електронні дозволи.

Нагадаємо, уряд ухвалив рішення про цифровізацію конкурсів на міжобласні маршрути, що проводить Мінрозвитку. Нововведення спростять подачу документів, підвищать прозорість процесу та зменшать корупційні ризики.