Цифровые свидетельства вернулись в "Дію" после кибератаки

После масштабной кибератаки на государственные реестры, произошедшей 19 декабря, Государственный реестр актов гражданского состояния ( ГРАГС ) возобновил доступ к цифровым свидетельствам в приложении "Дія".

Об этом сообщила пресс-служба "Дії".

Теперь пользователи снова могут пользоваться электронными документами:

свидетельством о рождении,

свидетельством о браке,

свидетельством о разводе,

свидетельством об изменении имени.

Цифровые документы доступны за несколько кликов и могут использоваться для различных жизненных ситуаций: трудоустройство, регистрации детей в школах или садах, получение посылок на почте и других действий.

Отмечается, что Министерство цифровой трансформации вместе с Министерством юстиции, Государственным предприятием "Национальные информационные системы" и ГРАГС работают над восстановлением других цифровых услуг, в частности, возможности регистрации брака онлайн.

О возобновлении сервисов будут сообщать в соцсетях "Дія". Пользователей призывают следить за обновлениями и использовать цифровые инструменты, которые значительно облегчают повседневную жизнь.

Напомним, 10 января после масштабной кибератаки на госреестры "Дія" возобновили регистрацию ФЛП .