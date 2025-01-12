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Цифровые свидетельства вернулись в "Дію" после кибератаки
После масштабной кибератаки на государственные реестры, произошедшей 19 декабря, Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС) возобновил доступ к цифровым свидетельствам в приложении "Дія".
Об этом сообщила пресс-служба "Дії".
Теперь пользователи снова могут пользоваться электронными документами:
- свидетельством о рождении,
- свидетельством о браке,
- свидетельством о разводе,
- свидетельством об изменении имени.
Цифровые документы доступны за несколько кликов и могут использоваться для различных жизненных ситуаций: трудоустройство, регистрации детей в школах или садах, получение посылок на почте и других действий.
Отмечается, что Министерство цифровой трансформации вместе с Министерством юстиции, Государственным предприятием "Национальные информационные системы" и ГРАГС работают над восстановлением других цифровых услуг, в частности, возможности регистрации брака онлайн.
О возобновлении сервисов будут сообщать в соцсетях "Дія". Пользователей призывают следить за обновлениями и использовать цифровые инструменты, которые значительно облегчают повседневную жизнь.
Напомним, 10 января после масштабной кибератаки на госреестры "Дія" возобновили регистрацию ФЛП .