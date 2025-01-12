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Цифровые свидетельства вернулись в "Дію" после кибератаки

Цифровые свидетельства вернулись в "Дію" после кибератаки
Фото: Дія

После масштабной кибератаки на государственные реестры, произошедшей 19 декабря, Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАГС) возобновил доступ к цифровым свидетельствам в приложении "Дія".

Об этом сообщила пресс-служба "Дії".

Теперь пользователи снова могут пользоваться электронными документами:

  • свидетельством о рождении,
  • свидетельством о браке,
  • свидетельством о разводе,
  • свидетельством об изменении имени.

Цифровые документы доступны за несколько кликов и могут использоваться для различных жизненных ситуаций: трудоустройство, регистрации детей в школах или садах, получение посылок на почте и других действий.

Отмечается, что Министерство цифровой трансформации вместе с Министерством юстиции, Государственным предприятием "Национальные информационные системы" и ГРАГС работают над восстановлением других цифровых услуг, в частности, возможности регистрации брака онлайн.

О возобновлении сервисов будут сообщать в соцсетях "Дія". Пользователей призывают следить за обновлениями и использовать цифровые инструменты, которые значительно облегчают повседневную жизнь.

Напомним, 10 января после масштабной кибератаки на госреестры  "Дія" возобновили регистрацию ФЛП .

Автор:
Татьяна Гойденко