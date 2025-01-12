Цифрові свідоцтва повернулися у "Дію" після кібератаки

Після масштабної кібератаки на державні реєстри, що сталася 19 грудня, Державний реєстр актів цивільного стану ( ДРАЦС ) відновив доступ до цифрових свідоцтв у застосунку "Дія".

Про це повідомила пресслужба "Дії".

Тепер користувачі знову можуть користуватися електронними документами:

свідоцтвом про народження,

свідоцтвом про шлюб,

свідоцтвом про розлучення,

свідоцтвом про зміну імені.

Цифрові документи доступні за кілька кліків і можуть бути використані для різних життєвих ситуацій: працевлаштування, реєстрації дітей у школах чи садках, отримання посилок на пошті та інших дій.

Зазначається, що Міністерство цифрової трансформації разом із Міністерством юстиції, Державним підприємством "Національні інформаційні системи" та ДРАЦС працюють над відновленням інших цифрових послуг, зокрема можливості реєстрації шлюбу онлайн.

Про повернення сервісів повідомлятимуть у соцмережах "Дії". Користувачів закликають стежити за оновленнями та користуватися цифровими інструментами, які значно полегшують повсякденне життя.

Нагадаємо, 10 січня після масштабної кібератаки на держреєстри і "Дії" відновили реєстрацію ФОП.