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У "Дії" знову відновили автоматичну реєстрацію ФОП

У "Дії" знову відновили автоматичну реєстрацію ФОП
У Дії знову відновили автоматичну реєстрацію ФОП

10 січня після масштабної кібератаки на держреєстри і "Дії" відновили реєстрацію ФОП.

Про це йдеться на порталі "Дія".

Відкрити бізнес на порталі можна швидко, без відвідування держорганів та стосу зайвих паперів.

Що потрібно для реєстрації ФОП: 

  • Українське громадянство,
  • Податковий номер (РНОКПП),
  • Дія.Підпис або інший КЕП.

Як відкрити ФОП у Дії: 

  • Авторизуйтесь або зареєструйтеся на порталі Дія;
  • У переліку послуг виберіть пункт Створення бізнесу, Автоматична реєстрація ФОП, Подати заяву;
  • Заповніть онлайн-форму на отримання послуги та засвідчте заяву електронним підписом фізичної особи;
  • Заяву буде надіслано до ЄДР для реєстрації діяльності ФОП онлайн без участі реєстратора;
  • Якщо ви вибрали систему оподаткування (як загальну, так і спрощену), то відповідні відмітки проставляються в заяві про державну реєстрацію. Заява автоматично буде направлена до податкової за місцем реєстрації ФОП або за місцем провадження господарської діяльності.

Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина в розділі Послуги (Замовлені послуги). 

Сповіщення про результат також надійде на електронну пошту та в кабінет громадянина в розділ Зверніть увагу.

На початку січня у застосунку "Дія" після відновлення роботи Державного реєстру актів цивільного стану знову стали доступними ще чотири послуги. 

Кібератака на держреєстри

Нагадаємо, що 19 грудня Україна стикнулася з масштабною кібератакою на державні реєстри.

У суботу, 4 січня запрацював Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС).

Раніше відновили роботу трьох основних реєстрів нотаріату:

  • Єдиний реєстр довіреностей,
  • Спадковий реєстр;
  • Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

Через збій у реєстрах Мінʼюсту не працювали також деякі послуги у "Дії". Наразі на порталі "Дія" відновили сервіс бронювання військовозобов’язаних працівників.

Автор:
Тетяна Гойденко