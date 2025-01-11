У "Дії" знову відновили автоматичну реєстрацію ФОП

10 січня після масштабної кібератаки на держреєстри і "Дії" відновили реєстрацію ФОП.

Про це йдеться на порталі "Дія".

Відкрити бізнес на порталі можна швидко, без відвідування держорганів та стосу зайвих паперів.

Що потрібно для реєстрації ФОП:

Українське громадянство,

Податковий номер (РНОКПП),

Дія.Підпис або інший КЕП.

Як відкрити ФОП у Дії:

Авторизуйтесь або зареєструйтеся на порталі Дія;

У переліку послуг виберіть пункт Створення бізнесу, Автоматична реєстрація ФОП, Подати заяву;

Заповніть онлайн-форму на отримання послуги та засвідчте заяву електронним підписом фізичної особи;

Заяву буде надіслано до ЄДР для реєстрації діяльності ФОП онлайн без участі реєстратора;

Якщо ви вибрали систему оподаткування (як загальну, так і спрощену), то відповідні відмітки проставляються в заяві про державну реєстрацію. Заява автоматично буде направлена до податкової за місцем реєстрації ФОП або за місцем провадження господарської діяльності.

Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина в розділі Послуги (Замовлені послуги).

Сповіщення про результат також надійде на електронну пошту та в кабінет громадянина в розділ Зверніть увагу.

На початку січня у застосунку "Дія" після відновлення роботи Державного реєстру актів цивільного стану знову стали доступними ще чотири послуги.

Кібератака на держреєстри

Нагадаємо, що 19 грудня Україна стикнулася з масштабною кібератакою на державні реєстри.

У суботу, 4 січня запрацював Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС).

Раніше відновили роботу трьох основних реєстрів нотаріату:

Єдиний реєстр довіреностей,

Спадковий реєстр;

Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.

Через збій у реєстрах Мінʼюсту не працювали також деякі послуги у "Дії". Наразі на порталі "Дія" відновили сервіс бронювання військовозобов’язаних працівників.