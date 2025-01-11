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У "Дії" знову відновили автоматичну реєстрацію ФОП
10 січня після масштабної кібератаки на держреєстри і "Дії" відновили реєстрацію ФОП.
Про це йдеться на порталі "Дія".
Відкрити бізнес на порталі можна швидко, без відвідування держорганів та стосу зайвих паперів.
Що потрібно для реєстрації ФОП:
- Українське громадянство,
- Податковий номер (РНОКПП),
- Дія.Підпис або інший КЕП.
Як відкрити ФОП у Дії:
- Авторизуйтесь або зареєструйтеся на порталі Дія;
- У переліку послуг виберіть пункт Створення бізнесу, Автоматична реєстрація ФОП, Подати заяву;
- Заповніть онлайн-форму на отримання послуги та засвідчте заяву електронним підписом фізичної особи;
- Заяву буде надіслано до ЄДР для реєстрації діяльності ФОП онлайн без участі реєстратора;
- Якщо ви вибрали систему оподаткування (як загальну, так і спрощену), то відповідні відмітки проставляються в заяві про державну реєстрацію. Заява автоматично буде направлена до податкової за місцем реєстрації ФОП або за місцем провадження господарської діяльності.
Статус заяви можна перевірити в кабінеті громадянина в розділі Послуги (Замовлені послуги).
Сповіщення про результат також надійде на електронну пошту та в кабінет громадянина в розділ Зверніть увагу.
На початку січня у застосунку "Дія" після відновлення роботи Державного реєстру актів цивільного стану знову стали доступними ще чотири послуги.
Кібератака на держреєстри
Нагадаємо, що 19 грудня Україна стикнулася з масштабною кібератакою на державні реєстри.
У суботу, 4 січня запрацював Державний реєстр актів цивільного стану (ДРАЦС).
Раніше відновили роботу трьох основних реєстрів нотаріату:
- Єдиний реєстр довіреностей,
- Спадковий реєстр;
- Єдиний реєстр спеціальних бланків нотаріальних документів.
Через збій у реєстрах Мінʼюсту не працювали також деякі послуги у "Дії". Наразі на порталі "Дія" відновили сервіс бронювання військовозобов’язаних працівників.