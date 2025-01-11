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В "Дії" снова возобновили автоматическую регистрацию ФЛП
10 января после масштабной кибератаки на госреестры и "Дія" возобновили регистрацию ФЛП.
Об этом говорится на портале "Дія".
Открыть бизнес на портале можно быстро, без посещения госорганов и кипы лишних бумаг.
Что нужно для регистрации ФЛП:
- Украинское гражданство,
- Налоговый номер (РНОКПП),
- Дія.Подпись или другой КЭП.
Как открыть ФЛП в "Дії":
- Авторизируйтесь или зарегистрируйтесь на портале "Дія";
- В списке услуг выберите пункт Создание бизнеса, Автоматическая регистрация ФЛП, Подать заявление;
- Заполните онлайн-форму на получение услуги и удостоверьте заявление электронной подписью физического лица;
- Заявление будет направлено в ЕГР для регистрации деятельности ФЛП онлайн без участия регистратора;
- Если вы выбрали систему налогообложения (как общую, так и упрощенную), то соответствующие отметки проставляются в заявлении о государственной регистрации. Заявление автоматически будет направлено в налоговую по месту регистрации ФЛП или по месту осуществления хозяйственной деятельности.
Статус заявления можно проверить в кабинете гражданина в разделе Услуги (Заказные услуги).
Уведомление о результате поступит на электронную почту и в кабинет гражданина в раздел Обратите внимание.
В начале января в приложении "Дія" после возобновления работы Государственного реестра актов гражданского состояния снова стали доступны еще четыре услуги.
Кибератака на госреестры
Напомним, что 19 декабря Украина столкнулась с масштабной кибератакой на государственные реестры.
В субботу, 4 января заработал Государственный реестр актов гражданского состояния (ГРАЦС).
Раньше возобновили работу трех основных реестров нотариата:
- Единый реестр доверенностей,
- Наследственный реестр;
- Единый реестр специальных бланков нотариальных документов.
Из-за сбоя в реестрах Минюста не работали также некоторые услуги в "Дії". На портале "Дія" возобновили сервис бронирование военнообязанных работников.