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Comfy запускает собственный маркетплейс: что изменится для покупателей

Comfy
COMFY трансформирует бизнес и открывает маркетплейс.

Известный ритейлер электроники Comfy меняет бизнес-модель и запускает всеукраинскую онлайн-платформу – маркетплейс, где покупатели получат доступ к более широкому ассортименту товаров для дома от партнеров-продавцов.

Как пишет Dilo, об этом сообщили в пресс-службе компании.

На сайте comfy.ua и в мобильном приложении наряду с товарами компании теперь есть предложения от партнеров-продавцов. Клиент видит, кто продает товар, может читать отзывы и выбирать удобный способ доставки.

Планы развития

На начальном этапе платформа развивается в знакомых категориях с последующим выходом в смежные ниши. К концу 2027 года Comfy планирует привлечь 300 продавцов и расширить ассортимент до 500 тысяч товаров.

Доставка заказов будет происходить по системе дропшипинга – напрямую от партнера к клиенту без привлечения складов компании, что сокращает время транспортировки.

В управленческой команде отмечают, что решение о трансформации было принято в конце 2025 года из-за изменения потребительского поведения, ведь более 70% клиентов выбирают товар онлайн еще до визита в магазин.

По мнению основателя компании, рынок требует создания экосистем с высоким уровнем доверия.

"Запуск маркетплейса — наш стратегический шаг в ответ на глобальные изменения в ритейле. Сегодня конкуренция только ценой теряет смысл, поэтому мы строим экосистему, которая сочетает ассортимент, проверенный уровень сервиса и высокое доверие к бренду. Comfy всегда формировал тренды в Украине на рынке бытовой техники и электроники. абсолютное лидерство", - заявил основатель и ключевой бенефициар Comfy Станислав Ронис.

Он добавил, что компания обновила бизнес-процессы и инфраструктуру ради качественного сервиса и удобства для мерчантов. В 2026-2027 годах ритейлер продолжит масштабировать проект и развивать IT-составляющий элемент для новых товарных категорий.

О Comfy

По состоянию на август 2026 г. сеть Comfy насчитывает 115 магазинов в 56 городах Украины, а до конца года запланировано открытие еще двух точек.

Ключевые показатели деятельности ритейлера:

  • Выручка за 2025 год: 55,8 млрд грн (на 17% больше, чем в 2024 году);
  • Уплаченные налоги: 2,3 млрд грн налогов и сборов в государственный бюджет за прошлый год;
  • Структура собственности: владельцем ООО "Комфи Трейд" является Comfy Holdings Limited (Кипр), конечные бенефициары - Станислав Ронис и Светлана Гуцул.

Напомним, 27 августа в результате российской атаки поврежден распределительный центр Comfy в Киевской области.

Ранее сеть ритейлера Comfy диверсифицировала складскую инфраструктуру по регионам и оптимизировала режим работы распределительных центров. Основное системное решение состоит в минимизации присутствия товаров на центральном распределительном центре (РЦ).

Автор:
Татьяна Бессараб

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