Comfy запускає власний маркетплейс: що зміниться для покупців

Відомий ритейлер електроніки Comfy змінює бізнес-модель і запускає всеукраїнську онлайн-платформу – маркетплейс, де покупці отримають доступ до ширшого асортименту товарів для дому від партнерів-продавців.

Як пише Dilo, про це повідомили у пресслужбі компанії.

На сайті comfy.ua та у мобільному застосунку поряд із товарами компанії тепер є і пропозиції від партнерів-продавців. Клієнт бачить, хто продає товар, може читати відгуки й обирати зручний спосіб доставки.

Плани розвитку

На початковому етапі платформа розвивається у знайомих категоріях із подальшим виходом у суміжні ніші. До кінця 2027 року Comfy планує залучити 300 продавців і розширити асортимент до 500 тисяч товарів.

Доставка замовлень відбуватиметься за системою дропшипінгу – напряму від партнера до клієнта без залучення складів компанії, що скорочує час транспортування.

В управлінській команді зазначають, що рішення про трансформацію ухвалили наприкінці 2025 року через зміну споживчої поведінки, адже понад 70% клієнтів обирають товар онлайн ще до візиту в магазин.

На думку засновника компанії, ринок вимагає створення екосистем із високим рівнем довіри.

"Запуск маркетплейсу — наш стратегічний кроку у відповідь на глобальні зміни в ритейлі. Сьогодні конкуренція лише ціною втрачає сенс, тому ми будуємо екосистему, яка поєднує асортимент, перевірений рівень сервісу та високу довіру до бренду. Comfy завжди формував тренди в Україні на ринку побутової техніки й електроніки, і запуск цієї платформи підтверджує наше прагнення утримувати абсолютне лідерство", — заявив засновник та ключовий бенефіціар Comfy Станіслав Роніс.

Він додав, що компанія оновила бізнес-процеси та інфраструктуру заради якісного сервісу та зручності для мерчантів. У 2026–2027 роках ритейлер продовжить масштабувати проєкт та розвивати IT-складник для нових товарних категорій.

Про Comfy

Станом на серпень 2026 року мережа Comfy налічує 115 магазинів у 56 містах України, а до кінця року заплановано відкриття ще двох точок.

Ключові показники діяльності ритейлера:

Виторг за 2025 рік: 55,8 млрд грн (на 17% більше, ніж у 2024 році);

Сплачені податки: 2,3 млрд грн податків і зборів до державного бюджету за минулий рік;

Структура власності: власником ТОВ "Комфі Трейд" є Comfy Holdings Limited (Кіпр), кінцеві бенефіціари — Станіслав Роніс і Світлана Гуцул.

Нагадаємо, 27 серпня внаслідок російської атаки пошкоджено розподільчий центр Comfy у Київській області.

Раніше мережа ритейлера Comfy диверсифікувала складську інфраструктуру по регіонах та оптимізувала режим роботи розподільчих центрів. Основне системне рішення полягає у мінімізації присутності товарів на центральному розподільчому центрі (РЦ).