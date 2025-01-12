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Цукерберг позволил Meta использовать "пиратские" книги для обучения моделей ИИ
Генеральный директор Meta Марк Цукерберг одобрил использование пиратских копий книг для обучения моделям искусственного интеллекта компании.
Об этом говорится в заявлении группы авторов, подавших иск против Meta в федеральном суде Калифорнии, пишет Guardian.
Авторы утверждают, что Meta использовала набор данных из Library Genesis (LibGen), несанкционированной онлайн-библиотеки, содержащей миллионы книг, статей и романов, нарушая авторские права.
Во внутренних сообщениях Meta отмечалось, что LibGen является пиратским ресурсом, а его использование может негативно отразиться на переговорах компании с регуляторами.
" Освещение в средствах массовой информации о том, что мы использовали набор данных, который, как известно, пиратский, такой как LibGen, может взорвать нашу позицию на переговорах с регуляторами ", — говорится в документе, обнародованном во время судебного разбирательства.
Иск инициировали американская писательница Та-Нехиси Коутс, комик Сара Сильверман и другие авторы. Они заявляют, что Meta использовала их книги для обучения своей языковой модели Llama, являющейся основой чат-ботов компании.
Скандальная история LibGen
Library Genesis – это нелегальная онлайн-библиотека, созданная в России, содержащая миллионы пиратских материалов. В 2022 году федеральный суд Нью-Йорка обязал ее операторов выплатить издателям $30 миллионов компенсации за нарушение авторских прав.
По данным внутренней документации Meta, решение об использовании LibGen было принято после консультаций с руководством, включая Марка Цукерберга.
В прошлом году окружной судья США Винс Чхабрия отклонил часть претензий авторов к Meta, в частности использование текста, созданного на основе их произведений. Однако авторам разрешили изменить иск, добавив новые обвинения в компьютерном мошенничестве.
На этой неделе авторы предоставили новые доказательства, по их мнению, подтверждающие нарушение Meta. Судья разрешил подать измененную жалобу, хотя и выразил сомнение об обоснованности новых обвинений.
Использование пиратских материалов для обучения ИИ становится одним из ключевых вопросов дискуссии о развитии генеративного интеллекта. Творческие профессионалы и издатели настаивают, что такие действия угрожают их средствам к существованию и бизнес-моделям.
Добавим, в сентябре регулятор конфиденциальности Европейского Союза оштрафовал Meta на 91 миллион евро (101,5 миллиона долларов) за ненамеренное сохранение паролей некоторых пользователей без защиты или шифрования.