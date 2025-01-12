Цукерберг дозволив Meta використовувати "піратські" книги для навчання моделей ШІ

Генеральний директор Meta Марк Цукерберг схвалив використання піратських копій книг для навчання моделей штучного інтелекту компанії.

Про це йдеться у заяві групи авторів, які подали позов проти Meta у федеральному суді Каліфорнії, пише Guardian.

Автори стверджують, що Meta використовувала набір даних із Library Genesis (LibGen), несанкціонованої онлайн-бібліотеки, яка містить мільйони книг, статей і романів, порушуючи авторські права.

У внутрішніх повідомленнях Meta зазначалося, що LibGen є піратським ресурсом, а його використання може негативно вплинути на переговори компанії з регуляторами.

"Висвітлення в засобах масової інформації про те, що ми використовували набір даних, який, як відомо, є піратським, такий як LibGen, може підірвати нашу позицію на переговорах з регуляторами", – йдеться у документі, оприлюдненому під час судового розгляду.

Позов ініціювали американська письменниця Та-Нехісі Коутс, комік Сара Сільверман та інші автори. Вони заявляють, що Meta використала їхні книги для навчання своєї мовної моделі Llama, яка є основою чат-ботів компанії.

Скандальна історія LibGen

Library Genesis — це нелегальна онлайн-бібліотека, створена в Росії, яка містить мільйони піратських матеріалів. У 2022 році федеральний суд Нью-Йорка зобов’язав її операторів виплатити видавцям $30 мільйонів компенсації за порушення авторських прав.

За даними внутрішньої документації Meta, рішення про використання LibGen було ухвалено після консультацій із керівництвом, включаючи Марка Цукерберга. Попри це, інженери Meta висловлювали сумніви щодо легітимності дій.

Минулого року окружний суддя США Вінс Чхабрія відхилив частину претензій авторів до Meta, зокрема щодо використання тексту, створеного на основі їхніх творів. Проте авторам дозволили змінити позов, додавши нові звинувачення у комп’ютерному шахрайстві.

Цього тижня автори надали нові докази, які, на їхню думку, підтверджують порушення Meta. Суддя дозволив подати змінену скаргу, хоча й висловив сумнів щодо обґрунтованості нових звинувачень.

Використання піратських матеріалів для навчання ШІ стає одним із ключових питань у дискусії про розвиток генеративного інтелекту. Творчі професіонали та видавці наполягають, що такі дії загрожують їхнім засобам до існування та бізнес-моделям.

Додамо, у вересні регулятор конфіденційності Європейського Союзу оштрафував Meta на 91 мільйон євро (101,5 мільйона доларів) за ненавмисне збереження паролів деяких користувачів без захисту або шифрування.