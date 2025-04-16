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Dacia Sandero возглавила рейтинг самых популярных автомобилей Европы

Dacia Sandero
Dacia Duster продемонстрировала самый заметный прорыв / Depositphotos

Рынок автомобилей в Европе в 2025 году снова возглавила Dacia – модель Sandero стала самой продаваемой, несмотря на незначительное снижение продаж. По итогам января-февраля 2025 г. она зафиксировала 45 524 новых регистрации, что на 5,5% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом пишет Focus2Move.

Согласно обновленному рейтингу 50 самых популярных автомобильных моделей (охвачены 43 страны Европы — от Португалии до России), Dacia Duster продемонстрировала самый заметный прорыв — поднялась сразу на две позиции вверх, заняв 4-е место с 39 610 продажами (+11%).

Второй в списке стала Renault Clio с 43 798 единицами (+11,2%), а Volkswagen Golf, напротив, снизился на одну позицию и оказался на 3 месте с 41 206 продажами (-9,4%).

В первую пятерку также вошел поднявшийся на две позиции Volkswagen T-Roc, достигнув 5-го места с результатом в 39 301 единицу (+10,6%).

Другие заметные изменения в топ-10:

  • Citroen C3 потерял две позиции, заняв 6-е место – 36 125 продаж (-4,9%);
  • Volkswagen Tiguan совершил скачок на 12 позиций и сейчас на 7-м месте — 35 230 единиц (+24,4%);
  • Opel Corsa опустилась на три позиции, к 8-му месту, с 32 992 регистрациями (-9,5%);
  • Skoda Octavia – теперь 9-я, с 30 901 продажей (-12,2%);
  • Peugeot 208, несмотря на спад в 4,2%, поднялся на пять позиций и замыкает топ-10 с 30615 регистрациями.

Добавим, что по итогам января 2025 года самым продаваемым автомобилем в Европе также была Dacia Sandero. За месяц было реализовано 21731 авто, хотя спрос на модель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 14,6%.

Автор:
Татьяна Гойденко