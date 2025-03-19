Найпопулярніші автомобілі Європи в січні: лідером залишається Dacia Sandero

За підсумками січня 2025 року найбільш продаваним автомобілем у Європі залишається Dacia Sandero. За місяць було реалізовано 21 731 авто, хоча попит на модель у порівнянні з аналогічним періодом минулого року знизився на 14,6%.

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Про це повідомляє Fосus2mоvе.

На другій позиції — Dacia Duster, продажі якої склали 19 015 одиниць. Ця модель, на відміну від Sandero, демонструє позитивну динаміку: попит на неї зріс на 12,7%.

Замикає трійку лідерів Volkswagen Golf із результатом 18 822 проданих авто. Попри стабільний попит, ця модель також зазнала деякого падіння продажів — на 5,3% у порівнянні з січнем 2024 року.

До десятки найпопулярніших автомобілів Європи у січні також увійшли:

Volkswagen T-Roc — 18 248 од. (+9,5%);

Renault Clio — 16 995 од. (без змін);

Volkswagen Tiguan — 16 831 од. (+20,8%);

Citroen C3 — 15 796 од. (-5,7%);

Skoda Octavia — 15 081 од. (-9%);

Toyota Corolla — 15 077 од. (-11,8%);

Opel Corsa — 14 742 од. (-4,2%).

Попри загальну тенденцію до зниження попиту на окремі моделі, деякі автомобілі, зокрема Volkswagen Tiguan та Dacia Duster, показали значне зростання продажів.

Додамо, У 2025 році світовий рейтинг найбільш продаваних авто очолив кросовер Toyota RAV4, який випередив попереднього лідера — Toyota Corolla. Ford F-Series значно покращив свої позиції, піднявшись на чотири сходинки та зайнявши третє місце.