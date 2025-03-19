Самые популярные автомобили Европы в январе: лидером остается Dacia Sandero

По итогам января 2025 года самым продаваемым автомобилем в Европе остается Dacia Sandero. За месяц было реализовано 21731 авто, хотя спрос на модель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 14,6%.

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Об этом сообщает Fосus2mоvе.

На второй позиции – Dacia Duster, продажи которой составили 19 015 единиц. Эта модель, в отличие от Sandero, показывает положительную динамику: спрос на нее вырос на 12,7%.

Замыкает тройку лидеров Volkswagen Golf с результатом 18822 проданных авто. Несмотря на стабильный спрос, эта модель также испытала некоторое падение продаж — на 5,3% по сравнению с январем 2024 года.

В десятку самых популярных автомобилей Европы в январе также вошли:

Volkswagen T-Roc — 18 248 ед. (+9,5%);

Renault Clio - 16 995 ед. (без изменений);

Volkswagen Tiguan - 16 831 ед. (+20,8%);

Citroen C3 - 15 796 ед. (-5,7%);

Skoda Octavia - 15 081 ед. (-9%);

Toyota Corolla - 15 077 ед. (-11,8%);

Opel Corsa - 14 742 ед. (-4,2%).

Несмотря на общую тенденцию к снижению спроса на отдельные модели, некоторые автомобили, в частности, Volkswagen Tiguan и Dacia Duster, показали значительный рост продаж.

В 2025 году мировой рейтинг самых продаваемых авто возглавил кроссовер Toyota RAV4, опередивший предыдущего лидера — Toyota Corolla. Ford F-Series значительно улучшил свои позиции, поднявшись на четыре ступени и заняв третье место.