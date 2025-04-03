Мировой рейтинг самых продаваемых авто 2025: Ford F-Series опередил Toyota Corolla

По результатам глобального анализа продаж автомобилей в 2025 году пикап Ford F-Series стал лидером рынка, поднявшись сразу на четыре позиции и опередив многолетнего фаворита Toyota Corolla.

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Об этом пишет Focus2move.

Tesla Model Y продолжает терять позиции, опустившись с двусмысленным понижением продаж на седьмое место.

Несмотря на то, что дизельные и бензиновые модели остаются доминантами среди Топ-100, доля электромобилей стабильно растет.

В то же время, BYD и Tesla столкнулись с трудностями: замедление продаж связано с недостаточной инфраструктурой зарядки и проблемами в цепях поставок.

Лидеры продаж в 2025 году

Ford F-Series – 198 557 проданных авто (+91,1%);

Toyota RAV4 — 189 392 авто (+20,6%);

— 189 392 авто (+20,6%); Toyota Corolla – 171279 авто (-4,6%);

– 171279 авто (-4,6%); Honda CR-V – 134 453 авто (+8,8%);

– 134 453 авто (+8,8%); Toyota Camry – 103 156 автомобилей (+17,7%);

– 103 156 автомобилей (+17,7%); Kia Sportage – 96 508 автомобилей (+5,7%);

– 96 508 автомобилей (+5,7%); Tesla Model Y – 95956 авто (-41,8%);

– 95956 авто (-41,8%); Hyundai Tucson – 92329 авто (-4,5%);

– 92329 авто (-4,5%); Toyota Hilux – 87 768 автомобилей (+0,1%);

– 87 768 автомобилей (+0,1%); Toyota Yaris – 84 877 автомобилей (+6,1%).

Focus2move отмечает, что этот рейтинг основан на данных о продажах легковых и коммерческих автомобилей в 162 странах мира. Информация обновляется с учетом регистрационных данных, поступающих от местных органов власти.

По итогам января 2025 года самым продаваемым автомобилем в Европе остается Dacia Sandero. За месяц было реализовано 21731 авто, хотя спрос на модель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 14,6%.