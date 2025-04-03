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Світовий рейтинг найпродаваніших авто 2025: Ford F-Series випередив Toyota Corolla

Ford F-Serie
Ford F-Series випередив Toyota Corolla у світовому реайтингу / Wikipedia

За результатами глобального аналізу продажів автомобілів у 2025 році, пікап Ford F-Series став лідером ринку, піднявшись одразу на чотири позиції та випередивши багаторічного фаворита Toyota Corolla.

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Про це пише Focus2move.

Tesla Model Y продовжує втрачати позиції, опустившись із двозначним зниженням продажів на сьоме місце.

Попри те, що дизельні та бензинові моделі залишаються домінантами серед Топ-100, частка електромобілів стабільно зростає.

Водночас BYD і Tesla зіштовхнулися з труднощами: уповільнення продажів пов’язане з недостатньою інфраструктурою зарядки та проблемами в ланцюгах постачання.

Лідери продажів у 2025 році 

  • Ford F-Series – 198 557 проданих авто (+91,1%);
  • Toyota RAV4 – 189 392 авто (+20,6%);
  • Toyota Corolla – 171 279 авто (-4,6%);
  • Honda CR-V – 134 453 авто (+8,8%);
  • Toyota Camry – 103 156 авто (+17,7%);
  • Kia Sportage – 96 508 авто (+5,7%);
  • Tesla Model Y – 95 956 авто (-41,8%);
  • Hyundai Tucson – 92 329 авто (-4,5%);
  • Toyota Hilux – 87 768 авто (+0,1%);
  • Toyota Yaris – 84 877 авто (+6,1%).

Focus2move зазначає, що цей рейтинг базується на даних про продажі легкових і комерційних автомобілів у 162 країнах світу. Інформація оновлюється з урахуванням фіційних реєстраційних даних, що надходять від місцевих органів влади.

Додамо, за підсумками січня 2025 року найбільш продаваним автомобілем у Європі залишається Dacia Sandero. За місяць було реалізовано 21 731 авто, хоча попит на модель у порівнянні з аналогічним періодом минулого року знизився на 14,6%.

Автор:
Тетяна Гойденко