Dacia Sandero очолила рейтинг найпопулярніших автомобілів Європи

Ринок автомобілів у Європі у 2025 році знову очолила Dacia — модель Sandero стала найбільш продаваною, незважаючи на незначне зниження продажів. За підсумками січня-лютого 2025 року вона зафіксувала 45 524 нові реєстрації, що на 5,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це пише Focus2Move.

Згідно з оновленим рейтингом 50 найпопулярніших автомобільних моделей (охоплено 43 країни Європи — від Португалії до Росії), Dacia Duster продемонструвала найпомітніший прорив — піднялася одразу на дві позиції вгору, посівши 4-е місце з 39 610 продажами (+11%).

Другою в списку стала Renault Clio з 43 798 одиницями (+11,2%), а Volkswagen Golf, навпаки, знизився на одну позицію та опинився на 3-му місці з 41 206 продажами (-9,4%).

До першої п’ятірки також увійшов Volkswagen T-Roc, який піднявся на дві позиції, досягнувши 5-го місця з результатом у 39 301 одиницю (+10,6%).

Інші помітні зміни в топ-10:

Citroen C3 втратив дві позиції, посівши 6-е місце — 36 125 продажів (-4,9%);

Volkswagen Tiguan здійснив стрибок на 12 позицій і зараз на 7-му місці — 35 230 одиниць (+24,4%);

Opel Corsa опустилася на три позиції, до 8-го місця, з 32 992 реєстраціями (-9,5%);

Skoda Octavia — тепер 9-та, з 30 901 продажем (-12,2%);

Peugeot 208, незважаючи на спад у 4,2%, піднявся на п’ять позицій і замикає топ-10 з 30 615 реєстраціями.

Додамо, що за підсумками січня 2025 року найбільш продаваним автомобілем у Європі також була Dacia Sandero. За місяць було реалізовано 21 731 авто, хоча попит на модель у порівнянні з аналогічним періодом минулого року знизився на 14,6%.