Далеко не только безопасность: что держит украинцев за границей – объясняет социолог и ректор KSE Тимофей Брик

Известный социолог, ректор Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Брик пояснил, что кроме фактора безопасности удерживает украинских беженцев за рубежом, и как возвращать людей домой.

Об этом Тимофей Брик рассказал в интервью для Delo.ua.

Далеко не только безопасность

По словам ректора KSE, согласно ряду исследований, поведение украинских беженцев за рубежом и, в частности, выбор конкретной страны пребывания в основном является результатом осознанных решений и действий, и не случайно.

"Когда началось вторжение, некоторые украинцы поехали куда была возможность. Условно говоря из Мариуполя люди переехали в Днепр. Почему? Потому что, например, дорога была удобная, или там родственники живут. Но когда мы говорим о беженцах, которые уехали за границу, то здесь ситуация другая", — объясняет собеседник издания.

Так, сначала люди ехали куда могли, например, пересекали границу с Польшей. Но потом украинцы начали делать более осознанный выбор: остаться ли в Польше или ехать дальше, например, в Германию, Австрию.

"Есть исследования, которые показывают, что на решение оказывает большое влияние образование, навыки, предыдущие бизнес-контакты. Грубо говоря, люди, у которых был какой-то бизнес, скорее задержатся в Австрии или Германии, потому что у них больше денег и они могут позволить себе переехать в лучшее место", — говорит Тимофей Брик.

Те же, кто имеет более скромное образовании и меньше возможностей конкурировать на рынках, остаются в тех странах, где смогли, например в Польше или Молдове.

По словам ректора KSE, со временем все меньше людей хотят возвращаться в Украину.

"Опросы показывают, что в первый год вторжения примерно 60-70% респондентов говорили, что хотят вернуться домой при первой возможности. Сейчас так отвечают 30-40%", – говорит собеседник Delo.ua.

Почему беженцы не возвращаются в Украину

Тимофей Брик утверждает, что согласно социологическим исследованиям, основной причиной, которая продолжает удерживать украинских беженцев за рубежом, является фактор безопасности.

На втором месте – отсутствие понимания, будет ли у них в Украине работа.

"И третье – люди все же зависят от своих семей. То есть если вы несколько лет живете в условной Польше, Германии или Нидерландах, и ваши дети пошли в детский сад или школу, а ваши пожилые родственники уже получают какую-то пенсию, то скорее всего вы не покинете своих родных и ради них будете оставаться за границей", – поясняет ученый.

С другой стороны, говорит Тимофей Брик, если украинец не смог профессионально реализоваться за границей, то вероятность его возвращения в Украину повышается.

Напомним, как недавно заявил вице-премьер-министр – министр национального единства Украины Алексей Чернышев в интервью BBC Украина, украинцы, находящиеся в Европе, привыкли к демократическим стандартам жизни, и поэтому будут ожидать аналогичных изменений в Украине. Около 70% из них готовы вернуться при положительных изменениях и развитии страны.

О том, как война изменила украинцев; как предотвратить дальнейшие потери человеческого капитала; как возвращать украинцев домой и при чем здесь Министерство единства; как бизнес может стимулировать беженцев возвращаться и что это даст экономике; как меняется отношение к нашим мигрантам за рубежом и насколько Европа заинтересована в их возвращении домой; сколько реально украинцев могут вернуться в Украину, когда и при каких условиях, – читайте в полной версии интервью Тимофея Брика для Delo.ua.