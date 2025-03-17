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Почти 70% украинцев готовы вернуться домой при условии положительных изменений в Украине
Украинцы, находящиеся в Европе, привыкли к демократическим стандартам жизни, и будут ожидать аналогичных изменений в Украине. Итак, около 70% из них готовы вернуться при положительных изменениях и развитии страны.
Об этом заявил вице-премьер-министр – министр национального единства Украины Алексей Чернышев в интервью BBC Украина.
Он отметил, что 30% граждан немедленно вернутся в Украину, когда ситуация стабилизируется. Доля еще 40% зависит от того, насколько успешно страна восстановится и будет развиваться.
"Мы оцениваем, что после наступления безопасности, то есть прекращения или завершения войны, 30% украинцев серьезно рассмотрят возвращение домой в течение полугода", — отметил Чернышев.
Вицепремьер подчеркнул, что после завершения войны украинское правительство будет активно работать над созданием открытой экономики, привлекать инвестиции, упрощать налоги и поддерживать бизнес. То есть либерализовать рынок и гарантии безопасности, которые и будут способствовать быстрому развитию страны.
"Это решения, которые примут украинцы самостоятельно. Наша задача – быть конкурентоспособными, потому что за те 40% мы будем конкурировать с другими странами. Это конкуренция рынков труда между собой. Очевидно, что сейчас преимущество на европейской стороне. Возвращение этих 6 миллионов или части для нас жизненно необходимо. Без этого мы не будем экономить. у", — подчеркнул Чернышев.
Перед этим Чернышев заявлял, что треть украинцев, которые в результате войны выехали за границу, готовы и хотят вернуться домой в Украину после того, как будет достигнут постоянный мир и будут гарантии безопасности. Еще столько же было принято решение о планировании своей жизни в странах Евросоюза.
Напомним, новое министерство национального единства появилось в Украине в декабре 2024 года. Его возглавил Алексей Чернышев, также ставший вице-премьер-министром Украины. Заявления о создании такого органа начались еще летом 2024 года – высокопоставленные должностные лица, в частности президент Владимир Зеленский, публично упоминали о работе над запуском или министерства единения, или министерства возвращения.