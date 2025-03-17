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Майже 70% українців готові повернутися додому за умови позитивних змін в Україні

біженці
30% українців серйозно розглянуть повернення додому протягом пів року / dmsu.gov.ua

Українці, які перебувають в Європі, звикли до демократичних стандартів життя, і тому очікуватимуть аналогічних змін в Україні. Отже, близько 70% з них готові повернутися за умови позитивних змін та розвитку країни.

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Про це заявив віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов в інтерв’ю BBC Україна.

Він зазначив, що 30% громадян негайно повернуться в Україну, коли ситуація стабілізується.  Доля ще 40% залежить від того, наскільки успішно країна відновиться та розвиватиметься.

"Ми оцінюємо, що після настання безпеки, тобто припинення або завершення війни, 30% українців серйозно розглянуть повернення додому протягом пів року", - зауважив Чернишов.

Віцепрем'єр наголосив, що після завершення війни український уряд буде активно працювати над створенням відкритої економіки, залучати інвестиції, спрощувати податки та підтримувати бізнес. Тобто лібералізувати ринок та гарантії безпеки, які власне й сприятимуть швидкому розвитку країни.

"Це рішення, які приймуть українці самостійно. Наше завдання – бути конкурентоспроможними, тому що за ті 40% ми будемо конкурувати з іншими країнами. Це конкуренція ринків праці між собою. Очевидно, що зараз перевага на європейському боці. Повернення цих 6 мільйонів або частини для нас є життєво необхідним. Без цього ми не зможемо ані подвоїти ВВП, ані займатися економічним розвитком, ані відновити країну", - підкреслив Чернишов.

Перед цим Чернишов заявляв, що третина українців, які через війну виїхали за кордон, готові та хочуть повернутися додому в Україну після того, як буде досягнуто сталого миру та будуть безпекові гарантії. Ще стільки ж прийняли рішення щодо планування свого життя в країнах Євросоюзу.

Нагадаємо, нове міністерство національної єдності з'явилося в Україні у грудні 2024. Його очолив Олексій Чернишов, який також став віцепрем'єр-міністром України. Заяви про створення такого органу почалися ще влітку 2024 року – високопосадовці, зокрема президент Володимир Зеленський, публічно згадували про роботу над запуском чи то міністерства єднання, чи то міністерства повернення.

Автор:
Тетяна Бесараб