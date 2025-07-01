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Далеко не лише безпека: що тримає українців за кордоном – пояснює соціолог і ректор KSE Тимофій Брік

Тимофій Брік
Тимофій Брік, соціолог, ректор Київської школи економіки. Фото: facebook.com/tymofii.brik

Відомий соціолог, ректор Київської школи економіки (KSE) Тимофій Брік пояснив, що, окрім фактору безпеки, утримує українських біженців за кордоном, і як повертати людей додому.

Про це Тимофій Брік розказав в інтерв’ю для Delo.ua.

Далеко не лише безпека

За словами ректора KSE, згідно низки досліджень, поведінка українських біженців за кордоном і, зокрема, вибір конкретної країни перебування переважно є результатом усвідомлених рішень і дій, і не є випадковістю.

оли почалося вторгнення, деякі українці поїхали куди була можливість. Умовно кажучи з Маріуполя люди переїхали в Дніпро. Чому? Тому що, наприклад, дорога була зручна, або там родичі живуть. Але коли ми говоримо про біженців, які поїхали за кордон, то тут ситуація інша" пояснює співрозмовник видання.

Так, спочатку люди їхали куди могли, наприклад, перетинали кордон з Польщею. Але потім українці почали робити більш усвідомлений вибір: чи залишитися в Польщі, чи їхати далі, наприклад, в Німеччину, Австрію.

"Є дослідження, які показують, що на рішення дуже впливає освіта, навички, попередні бізнес-контакти. Грубо кажучи, люди, у яких був якийсь бізнес, скоріше затримаються в Австрії чи Німеччині, тому що у них більше грошей і вони можуть дозволити собі переїхати в краще місце" говорить Тимофій Брік.

Ті ж, хто має гіршу освіту і менші можливості конкурувати на ринках, залишаються в тих країнах, де змогли, наприклад в Польщі чи Молдові.

За словами ректора KSE, з часом все менше людей хочуть повертатися в Україну.

питування показують, що в перший рік вторгнення приблизно 60-70% респондентів казали, що хочуть повернутися додому за першої можливості. Зараз так відповідають 30-40%" каже співрозмовник Delo.ua.

Чому біженці не повертаються в Україну

Тимофій Брік стверджує, що згідно соціологічних досліджень основною причиною, яка продовжує утримувати українських біженців за кордоном, є фактор безпеки.

На другому місці – відсутність розуміння, чи буде у них в Україні робота.

"І третє – люди все ж таки залежать від своїх сімей. Тобто якщо ви декілька років живете в умовній Польщі, Німеччині чи Нідерландах, і ваші діти пішли в дитячий садочок чи школу, а ваші літні родичі вже отримують якусь пенсію, то скоріше за все ви не покинете своїх рідних і заради них залишатиметеся за кордоном" пояснює вчений.

З іншого боку, говорить Тимофій Брік, якщо українець не зміг професійно реалізуватися за кордоном, ймовірність його повернення в Україну підвищується.

Нагадаємо, як нещодавно заявив віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов в інтерв’ю BBC Україна, українці, які перебувають в Європі, звикли до демократичних стандартів життя, і тому очікуватимуть аналогічних змін в Україні. Близько 70% з них готові повернутися за умови позитивних змін та розвитку країни.

Про те, як війна змінила українців; як запобігти подальшим втратам людського капіталу; як повертати українців додому і до чого тут Міністерство єдності; як бізнес може стимулювати біженців повертатися і що це дасть економіці; як змінюється відношення до наших мігрантів за кордоном і наскільки Європа зацікавлена в їхньому поверненні додому; скільки реально українців можуть повернутися в Україну, коли і за яких умов читайте в повній версії інтерв’ю Тимофія Бріка для Delo.ua.

Автор:
Руслан Кисляк