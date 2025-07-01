Далеко не лише безпека: що тримає українців за кордоном – пояснює соціолог і ректор KSE Тимофій Брік

Відомий соціолог, ректор Київської школи економіки (KSE) Тимофій Брік пояснив, що, окрім фактору безпеки, утримує українських біженців за кордоном, і як повертати людей додому.

Про це Тимофій Брік розказав в інтерв’ю для Delo.ua.

Далеко не лише безпека

За словами ректора KSE, згідно низки досліджень, поведінка українських біженців за кордоном і, зокрема, вибір конкретної країни перебування переважно є результатом усвідомлених рішень і дій, і не є випадковістю.

"Коли почалося вторгнення, деякі українці поїхали куди була можливість. Умовно кажучи з Маріуполя люди переїхали в Дніпро. Чому? Тому що, наприклад, дорога була зручна, або там родичі живуть. Але коли ми говоримо про біженців, які поїхали за кордон, то тут ситуація інша", – пояснює співрозмовник видання.

Так, спочатку люди їхали куди могли, наприклад, перетинали кордон з Польщею. Але потім українці почали робити більш усвідомлений вибір: чи залишитися в Польщі, чи їхати далі, наприклад, в Німеччину, Австрію.

"Є дослідження, які показують, що на рішення дуже впливає освіта, навички, попередні бізнес-контакти. Грубо кажучи, люди, у яких був якийсь бізнес, скоріше затримаються в Австрії чи Німеччині, тому що у них більше грошей і вони можуть дозволити собі переїхати в краще місце", – говорить Тимофій Брік.

Ті ж, хто має гіршу освіту і менші можливості конкурувати на ринках, залишаються в тих країнах, де змогли, наприклад в Польщі чи Молдові.

За словами ректора KSE, з часом все менше людей хочуть повертатися в Україну.

"Опитування показують, що в перший рік вторгнення приблизно 60-70% респондентів казали, що хочуть повернутися додому за першої можливості. Зараз так відповідають 30-40%", – каже співрозмовник Delo.ua.

Чому біженці не повертаються в Україну

Тимофій Брік стверджує, що згідно соціологічних досліджень основною причиною, яка продовжує утримувати українських біженців за кордоном, є фактор безпеки.

На другому місці – відсутність розуміння, чи буде у них в Україні робота.

"І третє – люди все ж таки залежать від своїх сімей. Тобто якщо ви декілька років живете в умовній Польщі, Німеччині чи Нідерландах, і ваші діти пішли в дитячий садочок чи школу, а ваші літні родичі вже отримують якусь пенсію, то скоріше за все ви не покинете своїх рідних і заради них залишатиметеся за кордоном", – пояснює вчений.

З іншого боку, говорить Тимофій Брік, якщо українець не зміг професійно реалізуватися за кордоном, ймовірність його повернення в Україну підвищується.

Нагадаємо, як нещодавно заявив віцепрем'єр-міністр – міністр національної єдності України Олексій Чернишов в інтерв’ю BBC Україна, українці, які перебувають в Європі, звикли до демократичних стандартів життя, і тому очікуватимуть аналогічних змін в Україні. Близько 70% з них готові повернутися за умови позитивних змін та розвитку країни.

Про те, як війна змінила українців; як запобігти подальшим втратам людського капіталу; як повертати українців додому і до чого тут Міністерство єдності; як бізнес може стимулювати біженців повертатися і що це дасть економіці; як змінюється відношення до наших мігрантів за кордоном і наскільки Європа зацікавлена в їхньому поверненні додому; скільки реально українців можуть повернутися в Україну, коли і за яких умов, – читайте в повній версії інтерв’ю Тимофія Бріка для Delo.ua.