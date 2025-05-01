АМКУ разрешил компании Ярославского купить долю маркетплейса Kasta

Инвестиционная группа DCH Александра Ярославского расширяет свой бизнес-портфель и входит в сферу электронной коммерции. 1 мая 2025 года Антимонопольный комитет Украины разрешил компании из группы DCH получить общий контроль над Dragton Enterprises Limited – материнской компанией онлайн-маркетплейса Kasta.

Об этом сообщила пресс-служба DCH.

После заключения соглашения Kasta.ua останется под управлением его основателя и генерального директора Андрея Логвина. Отмечается, что он продолжит реализовывать стратегическую миссию бренда – внедрение инноваций в сфере онлайн-шопинга.

Представители DCH подчеркивают, что партнерство с Kasta взаимовыгодно. Как отметил директор по стратегии группы Алексей Болховитинов, это позволит диверсифицировать инвестиционный портфель DCH, а для Kasta — привлечь дополнительные инвестиции в IT-инфраструктуру, маркетинг и расширение на международные рынки.

В перспективе компания может трансформироваться в полноценную e-commerce экосистему с собственной логистикой, платежной системой и B2B-сервисами.

Вместе с DCH общий контроль над компанией также получила инвесткомпания "Консалт Система" Артема Александрова.

DCH Investment Management – финансово-промышленная группа компаний, управляющая инвестициями в добычу руды и металлургию, машиностроение, недвижимость, страхование, банковский и гостиничный бизнес.

Добавим, по результатам 2024 года компании группы DCH уплатили 2,26 млрд грн налогов, что на 337 млн грн больше по сравнению с 2023 годом.