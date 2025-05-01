АМКУ дозволив компанії Ярославського купити частку маркетплейсу Kasta

Інвестиційна група DCH Олександра Ярославського розширює свій бізнес-портфель і входить у сферу електронної комерції. 1 травня 2025 року Антимонопольний комітет України дозволив компанії з групи DCH отримати спільний контроль над Dragton Enterprises Limited — материнською компанією онлайн-маркетплейсу Kasta.

Про це повідомила пресслужба DCH.

Після укладення угоди Kasta.ua залишиться під управлінням її засновника та генерального директора Андрія Логвіна. Зазначається, що він продовжить реалізовувати стратегічну місію бренду – впровадження інновацій у сфері онлайн-шопінгу.

Представники DCH підкреслюють, що партнерство з Kasta є взаємовигідним. Як зазначив директор зі стратегії групи Олексій Болховітінов, це дозволить диверсифікувати інвестиційний портфель DCH, а для Kasta — залучити додаткові інвестиції в IT-інфраструктуру, маркетинг і розширення на міжнародні ринки.

У перспективі компанію можуть трансформувати в повноцінну e-commerce екосистему з власною логістикою, платіжною системою та B2B-сервісами.

Разом із DCH спільний контроль над компанією також отримала інвесткомпанія "Консалт Система" Артема Александрова.

DCH Investment Management – фінансово-промислова група компаній, яка керує інвестиціями у видобуток руди та металургію, машинобудування, нерухомість, страхування, банківський та готельний бізнес.

Додамо, за результатами 2024 року компанії групи DCH сплатили 2,26 млрд грн податків, що на 337 млн грн більше порівняно з 2023 роком.