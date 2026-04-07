Дефицит бюджета сократился, доллар укрепился: что показал макроэкономический обзор НБУ

НБУ обнародовал макроэкономическое и монетарное обозрение за февраль-март 2026 года. из-за войны на Ближнем Востоке экономическая активность в торговых партнерах Украины замедлилась, а инфляционное давление усилилось.

Главное по мониторингу НБУ

Большинство центральных банков пока не меняло ключевые ставки из-за высокой неопределенности на рынках.

В Украине инфляция в феврале ускорилась до 7,6% после длительного периода понижения, а по оценкам НБУ, в марте она несколько выросла. Тем не менее, деловые ожидания предприятий и индикаторы экономической активности улучшились благодаря стабилизации ситуации в энергетическом секторе.

Количество соискателей работы продолжает расти, однако бизнес ощущает нехватку квалифицированных кадров. Вместе с повышением выплат в государственном секторе это способствует высоким темпам роста зарплат в годовом исчислении.

В феврале дефицит текущего счета платежного баланса значительно увеличился из-за роста импорта товаров и сокращения грантовых поступлений, что привело к определенному снижению международных резервов, которые, тем не менее, оставались на высоком уровне.

Дефицит государственного бюджета (без учета грантов) в марте сократился по сравнению с февралем из-за увеличения собственных доходов.

В марте доллар укрепился по отношению к большинству валют, в частности по гривне, на фоне мировой финансовой турбулентности. В то же время гривна несколько подросла по отношению к евро. Чтобы поддержать стабильность валютного рынка и контроль инфляционных процессов НБУ оставил учетную ставку на уровне 15%.

