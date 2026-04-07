Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,58

--0,07

EUR

50,32

+0,01

Готівковий курс:

USD

43,60

43,49

EUR

50,65

50,45

AI Лідери AI Лідери
Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Дефіцит бюджету скоротився, долар зміцнився: що показав макроекономічний огляд НБУ

НБУ оцінив економічну активність та інфляцію / НБУ

НБУ оприлюднив макроекономічний та монетарний огляд за лютий-березень 2026 року. Через війну на Близькому Сході економічна активність у торговельних партнерах України сповільнилася, а інфляційний тиск посилився.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на повідомлення НБУ.

Головне з моніторингу НБУ

Більшість центральних банків поки не змінювала ключові ставки через високу невизначеність на ринках.

В Україні інфляція у лютому пришвидшилася до 7,6% після тривалого періоду зниження, а за оцінками НБУ, у березні вона дещо зросла. Попри це, ділові очікування підприємств та індикатори економічної активності поліпшилися завдяки стабілізації ситуації в енергетичному секторі.

Кількість шукачів роботи продовжує зростати, однак бізнес відчуває брак кваліфікованих кадрів. Разом із підвищенням виплат у державному секторі це сприяє високим темпам зростання зарплат у річному вимірі.

У лютому дефіцит поточного рахунку платіжного балансу значно збільшився через зростання імпорту товарів та скорочення грантових надходжень, що призвело до певного зниження міжнародних резервів, які, тим не менш, залишалися на високому рівні.

Дефіцит державного бюджету (без урахування грантів) у березні скоротився порівняно з лютим завдяки збільшенню власних доходів.

У березні долар зміцнився щодо більшості валют, зокрема щодо гривні, на тлі світової фінансової турбулентності. Водночас гривня дещо підросла щодо євро. Щоб підтримати стабільність валютного ринку та контроль інфляційних процесів, НБУ залишив облікову ставку на рівні 15%.

Нагадаємо, всі члени  Комітету з монетарної політики Національного банку України одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15% у березні.

Автор:
Ольга Опенько