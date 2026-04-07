Дефіцит бюджету скоротився, долар зміцнився: що показав макроекономічний огляд НБУ

НБУ оприлюднив макроекономічний та монетарний огляд за лютий-березень 2026 року. Через війну на Близькому Сході економічна активність у торговельних партнерах України сповільнилася, а інфляційний тиск посилився.

Головне з моніторингу НБУ

Більшість центральних банків поки не змінювала ключові ставки через високу невизначеність на ринках.

В Україні інфляція у лютому пришвидшилася до 7,6% після тривалого періоду зниження, а за оцінками НБУ, у березні вона дещо зросла. Попри це, ділові очікування підприємств та індикатори економічної активності поліпшилися завдяки стабілізації ситуації в енергетичному секторі.

Кількість шукачів роботи продовжує зростати, однак бізнес відчуває брак кваліфікованих кадрів. Разом із підвищенням виплат у державному секторі це сприяє високим темпам зростання зарплат у річному вимірі.

У лютому дефіцит поточного рахунку платіжного балансу значно збільшився через зростання імпорту товарів та скорочення грантових надходжень, що призвело до певного зниження міжнародних резервів, які, тим не менш, залишалися на високому рівні.

Дефіцит державного бюджету (без урахування грантів) у березні скоротився порівняно з лютим завдяки збільшенню власних доходів.

У березні долар зміцнився щодо більшості валют, зокрема щодо гривні, на тлі світової фінансової турбулентності. Водночас гривня дещо підросла щодо євро. Щоб підтримати стабільність валютного ринку та контроль інфляційних процесів, НБУ залишив облікову ставку на рівні 15%.

Нагадаємо, всі члени Комітету з монетарної політики Національного банку України одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15% у березні.