НБУ утримується від пом’якшення процентної політики до кінця року: причини

Всі члени Комітету з монетарної політики (КМП) Національного банку України одностайно підтримали збереження облікової ставки на рівні 15% у березні.

про це повідомляє пресслужба НБУ.

Зазначається, що члени КМП погодилися, що НБУ варто утриматися від пом’якшення процентної політики, закладеного до січневого прогнозу, з огляду на посилення проінфляційних ризиків, погіршення очікувань населення та високу невизначеність щодо подальших економічних наслідків війни на Близькому Сході.

Так, попри близькість фактичної інфляції до прогнозу НБУ, ризики її відхилення від прогнозної траєкторії найближчими місяцями є вагомими.

В НБУ вважають, що утримання облікової ставки на рівні 15% має посприяти збереженню привабливості гривневих інструментів, забезпеченню стійкості валютного ринку та мінімізації ризиків розбалансування інфляційних очікувань. Це, зі свого боку, дасть змогу зберегти інфляційні процеси під контролем.

При цьому більшість членів КМП очікує на обережнішу процентну політику в 2026 році порівняно із січневим прогнозом НБУ.

Семеро членів КМП не виключили ймовірність збереження незмінної облікової ставки щонайменше до кінця 2026 року, а один член КМП – навіть її підвищення.

Троє учасників дискусії вважають, що в разі відносно швидкого врегулювання ситуації на Близькому Сході та збереження незмінного рівня житлово-комунальних тарифів НБУ матиме простір для одного-двох обережних кроків зі зниження облікової ставки в 2026 році.

Усі члени КМП погодилися, що посилення невизначеності значно ускладнило макроекономічне прогнозування, зокрема майбутньої динаміки інфляції, а, відповідно, й облікової ставки.

Нагадаємо, 19 березня правління НБУ ухвалило рішення залишити незмінною облікову ставку на рівні 15 %.

29 січня правління НБУ вирішило розпочати цикл пом'якшення процентної політики, знизивши облікову до 15% вперше за півтора року.

Зниження та підвищення облікової ставки

Зауважимо, що ще на початку червня 2022 року Нацбанк, з огляду на екстрену ситуацію, стрімко підняв облікову ставку з 10% до 25%. Ставка у 25% протрималася з того часу аж до кінця липня 2023 року. Однак 27 липня НБУ повідомив про її скорочення до 22%.

А вже 14 вересня облікову ставку знизили з 22% до 20%. Такому рішенню посприяло стрімке сповільнення інфляції та доволі стійка ситуація на валютному ринку, що й уможливило продовження циклу зниження ключової ставки. З 27 жовтня НБУ встановив облікову ставку на рівні 16%, зрівнявши її зі ставкою за депозитними сертифікатами (ДС) овернайт. А з 15 грудня 2023 року НБУ ухвалив рішення знизити облікову ставку з 16,0% до 15,0% річних .

14 березня 2024 облікову ставку НБУ знизив на 0,5 відсоткового пункта - до 14,5%. А 25 квітня регулятор ухвалив рішення знизити облікову ставку на 1 відсотковий пункт - до 13,5%. 14 червня 2024 року облікову ставку знизили до 13%.

А вже в січні 2025 року регулятор підвищив облікову ставку до 14,5% річних.

6 березня правління Національного банку України ухвалило рішення підвищити облікову ставку на 1 процентний пункт до 15,5% річних. З тих пір вона залишається незмінною до сьогоднішнього дня.

Що таке облікова ставка

Облікова ставка - це вартість кредитів НБУ комерційним банкам, які можуть отримати від центробанку довгострокове чи короткострокове рефінансування. Ставка визначає ціну кредитів на ринку.

За допомогою облікової ставки НБУ впливає рівень інфляції. Якщо прогнозована інфляція знаходиться вище за цільовий рівень, то для її зниження облікова ставка підвищується для приведення інфляції до мети 5%. І навпаки: за більш низького прогнозованого показника інфляції порівняно з цільовим рівнем ключова ставка знижується.

Детальніше про те, на що впливає підвищення облікової ставки, читайте за посиланням.