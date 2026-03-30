НБУ удерживается от смягчения процентной политики до конца года: причины

Все члены Комитета по монетарной политике (КМП) Национального банка Украины единогласно поддержали сохранение учетной ставки на уровне 15% в марте.

об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что члены КМП согласились, что НБУ следует воздержаться от смягчения процентной политики, заложенного до январского прогноза, учитывая усиление проинфляционных рисков, ухудшение ожиданий населения и высокую неопределенность дальнейших экономических последствий войны на Ближнем Востоке.

Так, несмотря на близость фактической инфляции к прогнозу НБУ, риски ее отклонения от прогнозной траектории в ближайшие месяцы весомы.

В НБУ считают, что удержание учетной ставки на уровне 15% должно способствовать сохранению привлекательности гривневых инструментов, обеспечению устойчивости валютного рынка и минимизации рисков разбалансирования инфляционных ожиданий. Это со своей стороны позволит сохранить инфляционные процессы под контролем.

При этом большинство членов КМП ожидает более осторожную процентную политику в 2026 году по сравнению с январским прогнозом НБУ.

Семь членов КМП не исключили вероятность сохранения неизменной учетной ставки по меньшей мере до конца 2026 года, а один член КМП – даже ее повышение.

Три участника дискуссии считают, что в случае относительно быстрого урегулирования ситуации на Ближнем Востоке и сохранения неизменного уровня жилищно-коммунальных тарифов НБУ будет иметь пространство для одного-двух осторожных шагов по снижению учетной ставки в 2026 году.

Все члены КМП согласились, что усиление неопределенности значительно усложнило макроэкономическое прогнозирование, в частности, будущей динамики инфляции, а, соответственно, и учетной ставки.

Напомним, 19 марта правление НБУ приняло решение оставить неизменной учетную ставку на уровне 15%.

29 января правление НБУ решило начать цикл смягчения процентной политики, снизив учетную до 15% впервые за полтора года.

Снижение и повышение учетной ставки

Заметим, что еще в начале июня 2022 г. Нацбанк, учитывая экстренную ситуацию, стремительно поднял учетную ставку с 10% до 25%. Ставка в 25% продержалась с тех пор до конца июля 2023 года. Однако 27 июля НБУ сообщил о ее сокращении до 22%.

А уже 14 сентября учетную ставку снизили с 22% до 20%. Такому решению способствовало стремительное замедление инфляции и достаточно устойчивая ситуация на валютном рынке, что позволило продолжить цикл снижения ключевой ставки. С 27 октября НБУ установил учетную ставку на уровне 16%, сравнив ее со ставкой по депозитным сертификатам (ДС) овернайт. А с 15 декабря 2023 года НБУ принял решение снизить учетную ставку с 16,0% до 15,0% годовых.

14 марта 2024 года учетную ставку НБУ снизил на 0,5 процентного пункта - до 14,5 %. А 25 апреля регулятор принял решение снизить учетную ставку на 1 процентный пункт – до 13,5%. 14 июня 2024 учетную ставку снизили до 13%.

А уже в январе 2025 регулятор повысил учетную ставку до 14,5% годовых.

6 марта правление Национального банка приняло решение повысить учетную ставку на 1 процентный пункт до 15,5% годовых. С тех пор она остается неизменной по сей день.

Что такое учетная ставка

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от центробанка долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. Ставка определяет стоимость кредитов на рынке.

Посредством учетной ставки НБУ влияет уровень инфляции. Если прогнозируемая инфляция находится выше целевого уровня, то для ее снижения учетная ставка повышается для приведения инфляции к цели 5%. И наоборот: при более низком прогнозируемом показателе инфляции по сравнению с целевым уровнем ключевая ставка снижается.

