Дефицит малины в Польше увеличивает спрос на украинскую ягоду

Дефицит малины в Польше из-за весенних морозов и неблагоприятной погоды усилил спрос на украинскую продукцию. Польские переработчики более активно ищут сырье за границей, а Польша уже стала главным направлением экспорта украинской замороженной малины в ЕС.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение ассоциации "Ягодничество Украины".

В июле Украина поставила в Польшу 2,83 тысячи тонн замороженной малины. По данным Comext, это сделало страну самым большим покупателем украинской продукции среди государств ЕС.

В целом, новый экспортный сезон для украинской малины начался активно. В июне-июле 2026/27 маркетингового года Украина экспортировала 7,4 тыс. тонн ягоды по средней цене 4,06 евро за килограмм.

Дополнительным фактором для украинских экспортеров стало сокращение урожая в Польше. Весенние морозы и неблагоприятные погодные условия летом снизили местное предложение, из-за чего польские переработчики вынуждены активнее закупать сырье за пределами страны.

В то же время, дефицит поддерживает высокие цены и в Украине. В сентябре розничная цена малины составляла около 200–280 грн за килограмм, а в середине месяца достигала примерно 280 грн. В пиковые периоды сезона переработчики платили до 193–195 грн за килограмм без НДС – такого уровня раньше не фиксировали.

Рост части ремонтантных сортов позволяет украинским производителям дольше сохранять предложение на рынке и расширять возможности для экспорта в конце сезона.

Похожая ситуация наблюдается и с голубиной: весенние морозы оказали негативное влияние на урожай в Польше, что также может создать дополнительные возможности для украинских поставщиков.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина в сезоне 2025/2026 годов получила рекордную выручку от малины - €223,8 млн. Экспорт замороженной ягоды составил 56,8 тыс. тонн, а средняя цена выросла до €3,94 за килограмм.