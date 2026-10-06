Дефіцит малини в Польщі збільшує попит на українську ягоду

Дефіцит малини в Польщі через весняні морози та несприятливу погоду посилив попит на українську продукцію. Польські переробники активніше шукають сировину за кордоном, а Польща вже стала головним напрямком експорту української замороженої малини в ЄС.

Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення асоціації "Ягідництво України".

У липні Україна поставила до Польщі 2,83 тис. тонн замороженої малини. За даними Comext, це зробило країну найбільшим покупцем української продукції серед держав ЄС.

Загалом новий експортний сезон для української малини розпочався активно. У червні-липні 2026/27 маркетингового року Україна експортувала 7,4 тис. тонн ягоди за середньою ціною 4,06 євро за кілограм.

Додатковим фактором для українських експортерів стало скорочення врожаю в Польщі. Весняні морози та несприятливі погодні умови влітку зменшили місцеву пропозицію, через що польські переробники змушені активніше закуповувати сировину за межами країни.

Водночас дефіцит підтримує високі ціни і в Україні. У вересні роздрібна ціна малини становила близько 200–280 грн за кілограм, а в середині місяця сягала приблизно 280 грн. У пікові періоди сезону переробники платили до 193–195 грн за кілограм без ПДВ – такого рівня раніше не фіксували.

Зростання частки ремонтантних сортів дозволяє українським виробникам довше зберігати пропозицію на ринку та розширювати можливості для експорту наприкінці сезону.

Схожа ситуація спостерігається і з лохиною: весняні морози негативно вплинули на врожай у Польщі, що також може створити додаткові можливості для українських постачальників.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна у сезоні 2025/2026 років отримала рекордну виручку від малини – €223,8 млн. Експорт замороженої ягоди сягнув 56,8 тис. тонн, а середня ціна зросла до €3,94 за кілограм.