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"Действие" начала сотрудничество с государственными банками для оплаты услуг: какой первый
Теперь в приложении "Дія" еще удобнее оплачивать государственные услуги, налоги и сборы благодаря подключению государственных банков. Первым к "Дії" присоединился Укргазбанк (UGB).
Об этом сообщила пресс-служба "Дія".
Согласно сообщению, оплату можно произвести как украинскими, так и зарубежными банковскими картами (за исключением карт России и Беларуси).
Для платежей не нужно переходить в другие приложения – все происходит непосредственно в "Дія".
Что можно оплатить в "Дії"
- Доноты на платформу UNITED24.
- Налоги для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
- Штрафы за нарушение ПДД.
- Замену водительского удостоверения.
- Военные облигации.
- Судебные штрафы и судебный сбор.
- Регистрация брака онлайн.
Отмечается, что "Дія" планирует постепенно подключать других платежных партнеров, о чем будет сообщать в социальных сетях.
Напомним, в декабре в Украине запустили новую услугу — Дія.Карта, которая должна стать единственным инструментом для всех государственных выплат. Первой программой, доступной через этот сервис, станет инициатива "єКнига". В дальнейшем планируется, что все другие государственные выплаты, такие как зарплаты, стипендии, социальная помощь, а также личные средства.