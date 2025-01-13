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"Действие" начала сотрудничество с государственными банками для оплаты услуг: какой первый

"Действие" начала сотрудничество с государственными банками для оплаты услуг: какой первый
Иллюстрация: "Дія"

Теперь в приложении "Дія" еще удобнее оплачивать государственные услуги, налоги и сборы благодаря подключению государственных банков. Первым к "Дії" присоединился Укргазбанк (UGB).

Об этом сообщила пресс-служба "Дія".

Согласно сообщению, оплату можно произвести как украинскими, так и зарубежными банковскими картами (за исключением карт России и Беларуси).

Для платежей не нужно переходить в другие приложения – все происходит непосредственно в "Дія".

Что можно оплатить в "Дії"

  • Доноты на платформу UNITED24.
  • Налоги для физических лиц-предпринимателей (ФЛП).
  • Штрафы за нарушение ПДД.
  • Замену водительского удостоверения.
  • Военные облигации.
  • Судебные штрафы и судебный сбор.
  • Регистрация брака онлайн.

Отмечается, что "Дія" планирует постепенно подключать других платежных партнеров, о чем будет сообщать в социальных сетях.

Напомним, в декабре в Украине запустили новую услугу — Дія.Карта, которая должна стать единственным инструментом для всех государственных выплат. Первой программой, доступной через этот сервис, станет инициатива "єКнига". В дальнейшем планируется, что все другие государственные выплаты, такие как зарплаты, стипендии, социальная помощь, а также личные средства.

Автор:
Татьяна Гойденко