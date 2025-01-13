"Дія" розпочала співпрацю з державними банками для оплати послуг: який перший

Відтепер у застосунку "Дія" ще зручніше оплачувати державні послуги, податки та збори завдяки підключенню державних банків. Першим до "Дії" приєднався Укргазбанк (UGB).

Про це повідомила пресслужба "Дії".

Згідно з повідомленням, оплату можна здійснити як українськими, так і закордонними банківськими картками (за винятком карток Росії та Білорусі).

Для платежів не потрібно переходити в інші застосунки — усе відбувається безпосередньо у "Дії".

Що можна оплатити в "Дії"

Донати на платформу UNITED24.

Податки для фізичних осіб-підприємців (ФОП).

Штрафи за порушення ПДР.

Заміну посвідчення водія.

Військові облігації.

Судові штрафи та судовий збір.

Реєстрацію шлюбу онлайн.

Зазначається, що "Дія" планує поступово підключати інших платіжних партнерів, про що буде повідомляти в соціальних мережах.

Нагадаємо, у грудня в Україні запустили нову послугу — Дія.Картка, яка має стати єдиним інструментом для всіх державних виплат. Першою програмою, доступною через цей сервіс, стане ініціатива "єКнига". Надалі планується, що всі інші державні виплати, такі як зарплати, стипендії, соціальна допомога, а також особисті кошти, можна буде отримувати на Дія.Картку.