Дел о рейдерстве стало меньше на треть: на что жалуется бизнес

По данным Офиса генерального прокурора, 168 дел о рейдерстве было зафиксировано в Украине за 8 месяцев 2025 года. Это на 36% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. 80% дел касаются подделки документов.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Опендатабота".

Аналитики отмечают, что в 2024 году, в среднем, ежемесячно открывалось 33 дела, в этом году — только 21. В целом, за 4 года количество дел о рейдерстве уменьшилось в 3,4 раза.

Подавляющее большинство дел касается подделки документов.

В "Опендатабот" констатируют, что абсолютное большинство производств - это случаи подделки документов. В этом году открыто 134 таких дела или 80% от общего количества. Подозрение вручено менее чем в половине дел (62), а в суд направлено только 40% (53).

За противодействие хозяйственной деятельности зарегистрировано 23 производства — на 42% меньше, чем в прошлом. Однако ни одного подозрения не вручено и ни одно дело не попало в суд.

Еще меньше дел открыто за противоправное завладение имуществом предприятия — всего 11, что более чем вдвое меньше, чем в прошлом. Подозрение вручено только в одном случае, а до суда не дошло ни одного дела.

Половину жалоб подали люди

В то же время Офис противодействия рейдерству, куда обращаются пострадавшие с соответствующими жалобами, рассмотрел 830 обращений за тот же период. Впрочем, это также на 40% меньше, чем в прошлом.

Чаще всего жалобы касались недвижимости – 676 (81%), еще 154 случая были связаны с бизнесом. Аналитики отмечают, что на незаконное завладение недвижимостью в этом году жалуются на 43% меньше, а вот по бизнесу жалоб стало меньше на 15%.

"Если в 2024 году большинство жалоб подавало бизнес, то в этом году ситуация изменилась. В 2025 году половину жалоб подали люди (411). Компании обращались 232 раза (28%), органы местного самоуправления - 162 (20%). Остальные жалобы подали государственные органы и субъекты регистрации", - подчеркивают.

Заметим, 323 уголовных производства о рейдерстве было зарегистрировано в 2024 году. В суд поступило всего 28% всех производств.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект №13606, предусматривающий комплексное усовершенствование системы государственной регистрации бизнеса, общественных формирований и вещных прав на недвижимость. Инициатива направлена на усиление прозрачности, доступности и безопасности регистрационных процедур, а также предотвращение рейдерства и злоупотреблений в сфере регистрации.