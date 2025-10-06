Справ про рейдерство поменшало на третину: на що скаржиться бізнес

За даними Офісу генерального прокурора, 168 справ про рейдерство було зафіксовано в Україні за 8 місяців 2025 року. Це на 36% менше, ніж за аналогічний період торік. 80% справ стосуються підробки документів.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Аналітики зауважують, що у 2024 році, в середньому, щомісяця відкривалося 33 справи, натомість цьогоріч — лише 21. Загалом, за 4 роки кількість справ про рейдерство поменшало у 3,4 раза.

Переважна більшість справ стосується підробки документів

В "Опендатабот" констатують, що абсолютна більшість проваджень — це випадки підроблення документів. Цьогоріч відкрито 134 такі справи або 80% від загальної кількості. Підозру вручено менш ніж у половині справ (62), а до суду направлено лише 40% (53).

За протидію господарській діяльності зареєстровано 23 провадження — на 42% менше, ніж торік. Проте жодної підозри не вручено та жодна справа не потрапила до суду.

Ще менше справ відкрито за протиправне заволодіння майном підприємства — лише 11, що більш ніж удвічі менше, ніж торік. Підозру вручено лише в одному випадку, а до суду не дійшло жодної справи.

Половину скарг подали люди

Водночас Офіс протидії рейдерству, куди звертаються постраждалі із відповідними скаргами, розглянув 830 звернень за той же період. Втім це також на 40% менше, ніж торік.

Найчастіше скарги стосувалися нерухомості — 676 (81%), ще 154 випадки були пов’язані з бізнесом. Аналітики зазначають, що на незаконне заволодіння нерухомістю цьогоріч скаржаться на 43% менше, а ось щодо бізнесу скарг поменшало на 15%.

"Якщо у 2024 році більшість скарг подавав бізнес, то цьогоріч ситуація змінилася. У 2025 році половину скарг подали люди (411). Компанії зверталися 232 рази (28%), органи місцевого самоврядування — 162 (20%). Решту скарг подали державні органи та суб’єкти реєстрації", - підкреслюють в "Опендатабот".

Зауважимо, 323 кримінальні провадження про рейдерство було зареєстровано у 2024 році. До суду надійшло всього 28% від усіх проваджень.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13606, який передбачає комплексне вдосконалення системи державної реєстрації бізнесу, громадських формувань та речових прав на нерухомість. Ініціатива спрямована на посилення прозорості, доступності та безпеки реєстраційних процедур, а також запобігання рейдерству та зловживанням у сфері реєстрації.