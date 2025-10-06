Запланована подія 2

Категорія
Новини
Дата публікації
Справ про рейдерство поменшало на третину: на що скаржиться бізнес

рейдерство
На 36% поменшало справ про рейдерство у 2025 році. Фото: Depositphotos

За даними Офісу генерального прокурора, 168 справ про рейдерство було зафіксовано в Україні за 8 місяців 2025 року. Це на 36% менше, ніж за аналогічний період торік. 80% справ стосуються підробки документів. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

Аналітики зауважують, що у 2024 році, в середньому, щомісяця відкривалося 33 справи, натомість цьогоріч — лише 21. Загалом, за 4 роки кількість справ про рейдерство поменшало у 3,4 раза.

Фото 2 — Справ про рейдерство поменшало на третину: на що скаржиться бізнес

Переважна більшість справ стосується підробки документів

В "Опендатабот" констатують, що абсолютна більшість проваджень — це випадки підроблення документів. Цьогоріч відкрито 134 такі справи або 80% від загальної кількості. Підозру вручено менш ніж у половині справ (62), а до суду направлено лише 40% (53).

За протидію господарській діяльності зареєстровано 23 провадження — на 42% менше, ніж торік. Проте жодної підозри не вручено та жодна справа не потрапила до суду.

Ще менше справ відкрито за протиправне заволодіння майном підприємства  — лише 11, що більш ніж удвічі менше, ніж торік. Підозру вручено лише в одному випадку, а до суду не дійшло жодної справи.

Фото 3 — Справ про рейдерство поменшало на третину: на що скаржиться бізнес

Половину скарг подали люди

Водночас Офіс протидії рейдерству, куди звертаються постраждалі із відповідними скаргами, розглянув 830 звернень за той же період. Втім це також на 40% менше, ніж торік.

Фото 4 — Справ про рейдерство поменшало на третину: на що скаржиться бізнес

Найчастіше скарги стосувалися нерухомості — 676 (81%), ще 154 випадки були пов’язані з бізнесом. Аналітики зазначають, що на незаконне заволодіння нерухомістю цьогоріч скаржаться на 43% менше, а ось щодо бізнесу скарг поменшало на 15%.

"Якщо у 2024 році більшість скарг подавав бізнес, то цьогоріч ситуація змінилася. У 2025 році половину скарг подали люди (411). Компанії зверталися 232 рази (28%), органи місцевого самоврядування — 162 (20%). Решту скарг подали державні органи та суб’єкти реєстрації", - підкреслюють в "Опендатабот".

Фото 5 — Справ про рейдерство поменшало на третину: на що скаржиться бізнес

Зауважимо, 323 кримінальні провадження про рейдерство було зареєстровано у 2024 році. До суду надійшло всього 28% від усіх проваджень.

Нагадаємо, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №13606, який передбачає комплексне вдосконалення системи державної реєстрації бізнесу, громадських формувань та речових прав на нерухомість. Ініціатива спрямована на посилення прозорості, доступності та безпеки реєстраційних процедур, а також запобігання рейдерству та зловживанням у сфері реєстрації.

Автор:
Світлана Манько