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Дела о мошеннических колл-центрах: только в двух случаях осужденные реально получили тюремные сроки

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18 приговоров по делам о мошеннических колл-центрах с начала войны / Shutterstock

С начала 2022 года в Украине выявили по меньшей мере 18 судебных приговоров по делам мошеннических колл-центров. 27 обвиняемых фигурируют в этих приговорах. Формально лишение свободы назначали в 14 из 18 решений, впрочем, реальные сроки за решеткой получили в двух случаях.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные "Опендатабота".

Какая динамика приговоров

Аналитики отмечают, что по меньшей мере 18 приговоров по делам о мошеннических колл-центрах выявлены в Украине с начала 2022 года. Речь идет о судебных решениях по мошенничеству (ст. 190 УКУ), созданию преступной организации (ст. 255 УКУ) и несанкционированному вмешательству в работу компьютеров, систем и сетей (ст. 361 УКУ).

В первый год полномасштабной такой приговор был   только один, впрочем, с начала года уже вынесли 5 приговоров — это столько же, как и за весь 2024 год.

Фото 2 — Дела о мошеннических колл-центрах: только в двух случаях осужденные реально получили тюремные сроки

В тюрьму осужденные попали только в двух случаях

В "Опендатаботе" сообщают, что всего в 18 приговорах фигурируют 27 обвиняемых. В 14 из 18 решений суды формально назначили лишение свободы. Впрочем, в тюрьму осужденные попали только в двух случаях: сроки составляли 5 и 8 лет. В других 12 решениях осужденных освободили от отбывания наказания с испытанием.

Еще один обвиняемый получил 2 года ограничения свободы – такое наказание отбывают в исправительном центре без полной изоляции от общества. А в трех случаях наказанием стал штраф от 51 тысячи до 68 тысяч гривен.

Фото 3 — Дела о мошеннических колл-центрах: только в двух случаях осужденные реально получили тюремные сроки

Больше половины всех приговоров вынесли суды Днепропетровщины: 10 судебных решений. По 2 приговора приходится на Харьковщину, Одесщину и Закарпатье. Еще по одному приговору были вынесены суды Киева и Киевщины.

Операция НАБУ "Карфаген"

4 сентября НАБУ сообщило о проведении спецоперации по разоблачению преступной организации, возглавляемой сотрудником Офиса генпрокурора.

"Украинская правда" сообщала, что НАБУ и САП провели обыски у генерального прокурора Руслана Кравченко, его заместительницы Марии Вдовиченко и у главы Одесской ОВД Олега Кипера.

В субботу, 5 сентября,   НАБУ разоблачило организацию   во главе с должностным лицом Офиса генпрокурора, участники которой систематически получали неправомерную выгоду от мошеннических колцентров и легализовывали имущество на десятки миллионов гривен.

По данным следствия, один из руководителей структурных подразделений ОГП создал и возглавил преступную организацию в середине 2025 года. Организатором схемы является заместитель начальника департамента международно-правового сотрудничества ОГП Сергей Кропива.

Всего по этому делу подозрения получили пять человек.

Что же такое эти самые мошеннические колл-центры, сколько и как они зарабатывают деньги,   разбиралось Dilo.

Автор:
Светлана Манько

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