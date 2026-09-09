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Справи про шахрайські кол-центри: лише у двох випадках засуджені реально отримали тюремні строки

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18 вироків у справах про шахрайські кол-центри від початку війни / Shutterstock

Від початку 2022 року в Україні виявили щонайменше 18 судових вироків у справах щодо діяльності шахрайських кол-центрів. 27 обвинувачених фігурують у цих вироках. Формально позбавлення волі призначали у 14 із 18 рішень, втім реальні терміни за ґратами отримали у двох випадках. 

Про це повідомляє Dilo з посиланням на дані "Опендатабот".

Яка динаміка вироків

Аналітики зауважують, що щонайменше 18 вироків у справах про шахрайські кол-центри виявлено в Україні від початку 2022 року. Йдеться про судові рішення щодо шахрайства (ст. 190 ККУ), створення злочинної організації (ст. 255 ККУ) та несанкціонованого втручання в роботу комп’ютерів, систем та мереж (ст. 361 ККУ).

У перший рік повномасштабної такий вирок був лише один, втім від початку року вже винесли 5 вироків — це стільки ж, як і за весь 2024 рік.

Фото 2 — Справи про шахрайські кол-центри: лише у двох випадках засуджені реально отримали тюремні строки

До в’язниці засуджені потрапили лише у двох випадках

В "Опендатабот" повідомляють, що загалом у 18 вироках фігурують 27 обвинувачених. У 14 із 18 рішень суди формально призначили позбавлення волі. Втім до в’язниці засуджені потрапили лише у двох випадках: строки становили 5 та 8 років. У інших 12 рішеннях засуджених звільнили від відбування покарання з випробуванням.

Ще один обвинувачений отримав 2 роки обмеження волі — таке покарання відбувають у виправному центрі без повної ізоляції від суспільства. А у трьох випадках покаранням став штраф від 51 тис. до 68 тисяч гривень.

Фото 3 — Справи про шахрайські кол-центри: лише у двох випадках засуджені реально отримали тюремні строки

Понад половину всіх вироків винесли суди Дніпропетровщини: 10 судових рішень. По 2 вироки припадає на Харківщину, Одещину та Закарпаття. Ще по одному вироку винесли суди Києва та Київщини.

Операція НАБУ "Карфаген"

4 вересня НАБУ повідомило про проведення спецоперації з викриття злочинної організації, яку очолював співробітник Офісу генпрокурора. 

 "Українська правда" повідомляла, що НАБУ і САП провели обшуки у генерального прокурора Руслана Кравченка, його заступниці Марії Вдовиченко та у голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

У суботу, 5 вересня, НАБУ викрило організацію на чолі з посадовцем Офісу генпрокурора, учасники якої систематично одержували неправомірну вигоду від шахрайських колцентрів і легалізовували майно на десятки мільйонів гривень.

За даними слідства, один із керівників структурних підрозділів ОГП створив та очолив злочинну організацію в середині 2025 року. Організатором схеми є заступник начальника департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергій Кропива.

Всього у цій справі підозри отримали п’ятеро людей.

Що ж таке ці самі шахрайські кол-центри, скільки та як вони заробляють гроші, розбиралося Dilo.

Автор:
Світлана Манько

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