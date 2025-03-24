- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Демографический кризис: в Украине стартовала новая информационная кампания "Выбираем быть украинцами" (ВИДЕО)
В поддержку стратегии демографического развития в Украине стартует коммуникационная кампания "Избираем быть украинцами", призывающая граждан заботиться о семье, поддерживать сообщество, сохранять культуру и заботиться о своем здоровье.
Об этом сообщает пресс-служба Минсоцполитики.
Там отмечают, что сегодня Украина сталкивается с серьезными демографическими вызовами, такими как низкая рождаемость, масштабная миграция, старение населения и сокращение трудоспособной части общества, потому как никогда нуждается в единстве и общих усилиях каждого гражданина.
Отмечается, что информационная кампания, инициированная Минсоцполитикой при поддержке UNFPA, Фонда ООН в области народонаселения и Правительства Великобритании, направлена на повышение осведомленности и стимулирование конкретных действий, которые помогут преодолеть демографические вызовы и укрепить общественную сплоченность.
Первый этап кампании – видеоманифест, который через реальные человеческие истории акцентирует внимание на необходимости изменений и раскрывает ключевые направления стратегии, а именно:
- Уровни возможности для всех. Общество будущего – это поддержка, инклюзивность и принятие многообразия.
- Поддержка рождаемости и семейства. Доступ к качественной медицине и социальным услугам, создание условий для комфортного родительства.
- Активное долголетие. Профилактика здоровья, экономика ухода, возрастное разнообразие в бизнесе и новые возможности самореализации.
Новая информация кампания стремится побуждать граждан заботиться о семье, поддерживать сообщество, помогать тем, кто в этом нуждается, говорить по-украински, беречь культуру и передавать ее следующим поколениям, вкладывать усилия в свое здоровье и благосостояние, чтобы иметь силы развивать страну. В Минсоцполитики уверены, что именно такие ежедневные решения формируют идентичность и будущее Украины.
Демографический кризис в Украине
Рождаемость в Украине стабильно падает как минимум за последние 10 лет. Показатель падения с 2015 по 2021 год колебался в пределах 3 -11%. Эта тенденция существенно ухудшилась с начала полномасштабной войны — в 2022 году зарегистрировали на 24,6% меньше новорожденных, чем в 2021-м. Однако эта цифра не учитывает данные из Крыма и временно оккупированных территорий. Уже в 2023 году был зафиксирован еще больший спад рождаемости – на 33%.
Во втором полугодии 2024 года в Украине было зафиксировано 89 тысяч рождений детей, что на 5,2% меньше, чем за аналогичный период 2023 года. В свою очередь, умерло в Украине за это время и 244,1 тысяч человек, что на 2,5% больше, чем в июле-декабре предыдущего года.
За весь 2024 год в Украине родилось 176,7 тысяч человек (падение на 5,7% к 2023-му), а умерло 495,1 тысяч (только на 1 тысячу меньше). Таким образом, естественное сокращение выросло на 3,1% и составило 318,4 тысяч человек.
Также примечательно, что в 2024 году отношение смертности к рождаемости достигло наихудшего показателя за всю историю независимой Украины – 2,8 ( в первом полугодии – 2,86, во втором – 2,74).
Всего за три военных года в Украине количество рождений составило лишь 570,1 тысяч, а количество смертей — 1,53 миллиона, то есть население лишь естественным образом упало по крайней мере на 963 тысяч человек.