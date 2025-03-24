Демографічна криза: в Україні стартувала нова інформаційна кампанія "Обираємо бути українцями" (ВІДЕО)

На підтримку стратегії демографічного розвитку в Україні стартує комунікаційна кампанія "Обираємо бути українцями", що закликає громадян піклуватися про родину, підтримувати спільноту, зберігати культуру та дбати про своє здоров'я.

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Про це повідомляє пресслужба Мінсоцполітики.

Там зауважують, що сьогодні Україна стикається з серйозними демографічними викликами, такими як низька народжуваність, масштабна міграція, старіння населення та скорочення працездатної частини суспільства, тому як ніколи потребує єдності та спільних зусиль кожного громадянина.

Зазначається, що інформаційна кампанія, ініційована Мінсоцполітики за підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення та Уряду Великої Британії, спрямована на підвищення обізнаності та стимулювання конкретних дій, що допоможуть подолати демографічні виклики та зміцнити суспільну згуртованість.

Повідомляється, що перший етап кампанії – відеоманіфест, який через реальні людські історії акцентує увагу на необхідності змін та розкриває ключові напрями стратегії, а саме:

Рівні можливості для всіх. Суспільство майбутнього – це підтримка, інклюзивність і прийняття різноманіття.

Підтримка народжуваності та родин. Доступ до якісної медицини та соціальних послуг, створення умов для комфортного батьківства.

Активне довголіття. Профілактика здоров'я, економіка догляду, вікове різноманіття у бізнесі та нові можливості для самореалізації.

Нова інформацій кампанія має на меті спонукати громадян піклуватися про родину, підтримувати спільноту, допомагати тим, хто цього потребує, говорити українською, берегти культуру та передавати її наступним поколінням, вкладати зусилля у своє здоров'я та добробут, аби мати сили розвивати країну. У Мінсоцполітики переконані, що саме такі щоденні рішення формують ідентичність та майбутнє України.

Демографічна криза в Україні

Народжуваність в Україні стабільно падає щонайменше останні 10 років. Показник падіння з 2015 до 2021 року коливався у межах 3 -11%. Ця тенденція суттєво погіршилася від початку повномасштабної війни — у 2022 зареєстрували на 24,6% менше новонароджених, ніж у 2021-му. Однак ця цифра не враховує даних із Криму та тимчасово окупованих територій. Вже у 2023 році був зафіксований ще більший спад народжуваності — на 33%.

У другому півріччі 2024 року в Україні було зафіксовано 89 тисяч народжень дітей, що на 5,2% менше, ніж за аналогічний період 2023 року. В свою чергу, померло в Україні за цей час та 244,1 тисячі людей, що на 2,5% більше, ніж у липні-грудні попереднього року.

За весь 2024 рік в Україні народилося 176,7 тисячі осіб (падіння на 5,7% до 2023-го), а померло 495,1 тисячі (лише на 1 тисячу менше). Таким чином, природне скорочення зросло на 3,1% і склало 318,4 тисячі людей.

Також примітно, що у 2024 році відношення смертності до народжуваності досягло найгіршого показника за всю історію незалежної України - 2,8 (в першому півріччі - 2,86, в другому - 2,74).

Загалом за три воєнних роки в Україні кількість народжень склала лише 570,1 тисячі, а кількість смертей - 1,53 мільйона, тобто населення лише природнім чином впало принаймні на 963 тисячі осіб.