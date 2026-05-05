Деньги для аграриев: Минэкономики представило матрицу доступного финансирования
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины разработало практическое руководство "Матрица доступных финансовых ресурсов". Этот инструмент помогает хозяйствам ориентироваться в возможностях привлечения средств для обновления и масштабирования деятельности.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Мы систематизировали все доступные возможности финансирования для аграриев в одном инструменте, чтобы каждый производитель мог быстро найти оптимальное решение для развития, возобновления или масштабирования своего бизнеса", - отметил замминистра Тарас Высоцкий.
Пособие выделяет три источника финансирования:
1. Государственная поддержка
Это направление включает субсидии и гранты из госбюджета. Аграрии могут получить:
- дотации на скот в размере от 2 до 7 тыс. грн. на голову;
- возмещение 25–50% затрат на строительство ферм;
- гранты до 16 млн. грн. на переработку;
- до 10 млн грн на сады;
- до 7 млн грн на теплице;
до 20 млн грн на овощехранилища.
Для прифронтовых регионов действуют специальные условия: компенсация до 100% стоимости разминирования и 60% страховых премий. Также работает программа "Доступные кредиты 5-7-9%".
2. Международные организации и доноры
Программы предоставляют гранты и техническую помощь. Среди возможностей:
- финансирование от Mercy Corps в объеме до 150 тыс. долларов;
- проекты ЕБРР по модернизации;
- инициативы правительства Канады по поддержке женщин в агробизнесе;
- программы UNIDO по стандартам качества.
Эти инструменты также включают обучение и консалтинг.
3. Банковский сектор
Банки обеспечивают кредитование на пополнение оборотных средств, проведение посевной, покупку техники и реализацию инвестиционных проектов. Доступны услуги финансового лизинга и партнерские программы с поставщиками ресурсов.
Матрица позволяет производителям комплексно оценить инструменты в зависимости от региона, масштаба хозяйства и конкретных потребностей капитала.
Напомним, с начала 2026 года украинские аграрии получили 70,8 млн. грн. грантов на развитие садоводства и тепличного хозяйства.