Деньги для аграриев: Минэкономики представило матрицу доступного финансирования

поле, трактор
Минэкономики представило матрицу доступного финансирования агробизнеса / Freepik

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины разработало практическое руководство "Матрица доступных финансовых ресурсов". Этот инструмент помогает хозяйствам ориентироваться в возможностях привлечения средств для обновления и масштабирования деятельности.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Мы систематизировали все доступные возможности финансирования для аграриев в одном инструменте, чтобы каждый производитель мог быстро найти оптимальное решение для развития, возобновления или масштабирования своего бизнеса", - отметил замминистра Тарас Высоцкий.

Пособие выделяет три источника финансирования:

1. Государственная поддержка

Это направление включает субсидии и гранты из госбюджета. Аграрии могут получить:

  • дотации на скот в размере от 2 до 7 тыс. грн. на голову;
  • возмещение 25–50% затрат на строительство ферм;
  • гранты до 16 млн. грн. на переработку;
  • до 10 млн грн на сады;
  • до 7 млн грн на теплице;
  • до 20 млн грн на овощехранилища.

Для прифронтовых регионов действуют специальные условия: компенсация до 100% стоимости разминирования и 60% страховых премий. Также работает программа "Доступные кредиты 5-7-9%".

2. Международные организации и доноры

Программы предоставляют гранты и техническую помощь. Среди возможностей:

  • финансирование от Mercy Corps в объеме до 150 тыс. долларов;
  • проекты ЕБРР по модернизации;
  • инициативы правительства Канады по поддержке женщин в агробизнесе;
  • программы UNIDO по стандартам качества.

Эти инструменты также включают обучение и консалтинг.

3. Банковский сектор

Банки обеспечивают кредитование на пополнение оборотных средств, проведение посевной, покупку техники и реализацию инвестиционных проектов. Доступны услуги финансового лизинга и партнерские программы с поставщиками ресурсов.

Матрица позволяет производителям комплексно оценить инструменты в зависимости от региона, масштаба хозяйства и конкретных потребностей капитала.

Напомним, с начала 2026 года украинские аграрии получили 70,8 млн. грн. грантов на развитие садоводства и тепличного хозяйства.

Автор:
Татьяна Ковальчук