Гроші для аграріїв: Мінекономіки презентувало матрицю доступного фінансування

Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України розробило практичний посібник "Матриця доступних фінансових ресурсів". Цей інструмент допомагає господарствам орієнтуватися у можливостях залучення коштів для відновлення та масштабування діяльності.

"Ми систематизували всі доступні можливості фінансування для аграріїв в одному інструменті, щоб кожен виробник… міг швидко знайти оптимальне рішення для розвитку, відновлення або масштабування свого бізнесу", — зазначив заступник міністра Тарас Висоцький.

Посібник виокремлює три джерела фінансування:

1. Державна підтримка

Цей напрям включає субсидії та гранти з держбюджету. Аграрії можуть отримати:

дотації на худобу в розмірі від 2 до 7 тис. грн на голову;

відшкодування 25–50% витрат на будівництво ферм;

гранти до 16 млн грн на переробку;

до 10 млн грн на сади;

до 7 млн грн на теплиці;

до 20 млн грн на овочесховища.



Для прифронтових регіонів діють спеціальні умови: компенсація до 100% вартості розмінування та до 60% страхових премій. Також працює програма "Доступні кредити 5-7-9%".

2. Міжнародні організації та донори

Програми надають гранти та технічну допомогу. Серед можливостей:

фінансування від Mercy Corps обсягом до 150 тис. доларів;

проєкти ЄБРР для модернізації;

ініціативи уряду Канади для підтримки жінок в агробізнесі;

програми UNIDO щодо стандартів якості.

Ці інструменти також включають навчання та консалтинг.

3. Банківський сектор

Банки забезпечують кредитування на поповнення обігових коштів, проведення посівної, купівлю техніки та реалізацію інвестиційних проєктів. Доступні послуги фінансового лізингу та партнерські програми з постачальниками ресурсів.

Матриця дозволяє виробникам комплексно оцінити інструменти залежно від регіону, масштабу господарства та конкретних потреб у капіталі.

Нагадаємо, з початку 2026 року українські аграрії отримали 70,8 млн грн грантів на розвиток садівництва та тепличного господарства.