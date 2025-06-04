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Десятикратное увеличение поставок: Британия предоставит 100 тысяч дронов Украине к апрелю 2026 года
Великобритания объявила о намерении передать Украине 100 тысяч дронов до конца текущего финансового года — апреля 2026-го. Это десятикратное увеличение поставок.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.
Поддержка ВСУ дронами
Правительство Великобритании одобрило независимо подготовленный Стратегический обзор обороны, предусматривающий создание более высокотехнологичной и эффективной армии, способной противостоять современным угрозам, в частности, потенциальной агрессии со стороны России.
Великобритания планирует учесть опыт Украины в войне против российского вторжения, в частности использование дронов, значительно изменивших характер боевых действий.
В рамках поддержки Киева британское правительство предусмотрело передачу Украине дронов на сумму 350 миллионов фунтов стерлингов (более 470 млн долларов), что входит в более широкий пакет военной помощи общей стоимостью 4,5 миллиарда фунтов.
"Великобритания укрепляет свою поддержку Украины, обеспечивая в этом году поставки сотен тысяч дронов и достигая важной вехи в доставке жизненно необходимых артиллерийских боеприпасов", – отметил министр обороны Джон Гили.
Кроме беспилотников Лондон сообщил, что с начала года Украина получила уже 140 тысяч артиллерийских снарядов.
Правительство также планирует выделить дополнительные 247 миллионов фунтов стерлингов на подготовку украинских военных в текущем году.
Напомним, Европейский Союз официально согласовал выделение почти 1,9 млрд евро на военную помощь Украине. Средства будут направлены из доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира.