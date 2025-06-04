Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,64

+0,02

EUR

47,43

--0,08

Наличный курс:

USD

41,45

41,38

EUR

47,49

47,30

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Десятикратное увеличение поставок: Британия предоставит 100 тысяч дронов Украине к апрелю 2026 года

дрон, БпЛА, военный
Фото: facebook.com/army.of.drones

Великобритания объявила о намерении передать Украине 100 тысяч дронов до конца текущего финансового года — апреля 2026-го. Это десятикратное увеличение поставок.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Reuters.

Поддержка ВСУ дронами

Правительство Великобритании одобрило независимо подготовленный Стратегический обзор обороны, предусматривающий создание более высокотехнологичной и эффективной армии, способной противостоять современным угрозам, в частности, потенциальной агрессии со стороны России.

Великобритания планирует учесть опыт Украины в войне против российского вторжения, в частности использование дронов, значительно изменивших характер боевых действий.

В рамках поддержки Киева британское правительство предусмотрело передачу Украине дронов на сумму 350 миллионов фунтов стерлингов (более 470 млн долларов), что входит в более широкий пакет военной помощи общей стоимостью 4,5 миллиарда фунтов.

"Великобритания укрепляет свою поддержку Украины, обеспечивая в этом году поставки сотен тысяч дронов и достигая важной вехи в доставке жизненно необходимых артиллерийских боеприпасов", – отметил министр обороны Джон Гили.

Кроме беспилотников Лондон сообщил, что с начала года Украина получила уже 140 тысяч артиллерийских снарядов.

Правительство также планирует выделить дополнительные 247 миллионов фунтов стерлингов на подготовку украинских военных в текущем году.

Напомним, Европейский Союз официально согласовал выделение почти 1,9 млрд евро на военную помощь Украине. Средства будут направлены из доходов от замороженных российских активов через Европейский фонд мира.

Автор:
Ольга Опенько