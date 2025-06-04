Десятикратне збільшення постачання: Британія надасть 100 тисяч дронів Україні до квітня 2026 року

Велика Британія оголосила про намір передати Україні 100 тисяч дронів до кінця поточного фінансового року — квітня 2026-го. Це десятикратне збільшення постачань.

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Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Підтримка ЗСУ дронами

Уряд Великої Британії схвалив незалежно підготовлений Стратегічний огляд оборони, що передбачає створення більш високотехнологічної та ефективної армії, здатної протистояти сучасним загрозам, зокрема потенційній агресії з боку Росії.

Велика Британія планує врахувати досвід України у війні проти російського вторгнення, зокрема використання дронів, які значно змінили характер бойових дій.

У межах підтримки Києва британський уряд передбачив передачу Україні дронів на суму 350 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 470 млн доларів), що входить до ширшого пакета військової допомоги загальною вартістю 4,5 мільярда фунтів.

"Велика Британія зміцнює свою підтримку України, забезпечуючи цього року постачання сотень тисяч дронів і досягаючи важливої віхи у доставці життєво необхідних артилерійських боєприпасів", – зазначив міністр оборони Джон Гілі.

Окрім безпілотників, Лондон повідомив, що з початку року Україна отримала вже 140 тисяч артилерійських снарядів.

Уряд також планує виділити додаткові 247 мільйонів фунтів стерлінгів на підготовку українських військових протягом цього року.

Нагадаємо, Європейський Союз офіційно погодив виділення майже 1,9 млрд євро на військову допомогу Україні. Кошти спрямують з прибутків від заморожених російських активів через Європейський фонд миру.