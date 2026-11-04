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Disney увольняет тысячи работников: почему медиагигант урезает расходы
Развлекательная корпорация Walt Disney Co. готовится к очередному масштабному сокращению тысяч рабочих мест. Руководство компании поставило перед отдельными менеджерами задачу достичь ежегодной экономии средств в размере 20%.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Bloomberg.
Сокращение бюджета будет происходить как за счет увольнения персонала, так и путем всеобщего урезания текущих расходов.
Оптимизация больше всего затронет тематические парки, телеканалы и киностудию. В то же время, генеральный директор Джош Д'Амаро планирует направить часть сэкономленных ресурсов в технологии, создание кино- и телеконтента, а также в развитие круизных лайнеров и парков развлечений.
Несмотря на волну сокращений, компания ожидает двузначный рост прибыли на акцию в текущем финансовом году.
Сокращение у Disney является частью более широкого тренда в индустрии развлечений. Подобные шаги уже сделали Netflix, Sony Pictures и Warner Bros.
Причиной стало падение доходов от традиционного телевидения, замедление роста подписчиков стриминга и высокая конкуренция со стороны сервисов Amazon, Apple и социальных сетей.
Напомним, YouTube обогнал Disney, Paramount и Warner Bros по доходу от рекламы в 2025 году. В прошлом году платформа YouTube заработала на рекламе $40,4 млрд, что превысило совокупные рекламные доходы крупнейших традиционных медиахолдингов мира.