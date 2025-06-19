Дистанционное обучение при военном состоянии: что изменило Министерство образования

Министерство образования и науки Украины (МОН) утвердило обновленные правила дистанционного обучения во время военного положения, учитывая особенности прифронтовых зон, временно оккупированных территорий и детей за границей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу министерства.

Новые требования к дистанционному обучению

Изменения являются частью политики "Школа офлайн", направленной на качественное образование для каждого ребенка, независимо от его места пребывания — на контролируемых территориях, временно оккупированных или за рубежом. Решение принято по результатам сотрудничества с общинами и учитывает потребности прифронтовых и приграничных регионов.

Приказ вступит в силу после регистрации в Минюсте, а МОН начинает информирование педагогов и общин о нововведениях.

Что меняется:

1. Наполняемость дистанционных классов.

Минимум учащихся в дистанционном классе — 20, но основатели школ могут уменьшить это количество:

до 10 учащихся — для школ на временно оккупированных, прифронтовых территориях, в селах и поселках;

до 15 учеников — для школ в других городах. Эти правила не распространяются на специализированные и специальные учебные заведения.

2. Возможность дистанционной работы без всех параллелей.

Школа может работать дистанционно, даже если в ней отсутствуют не больше двух классов в параллели. Например, дистанционные могут быть 1-6 и 8-11 классы, а 7-го — нет.

3. Отдельный класс для украиноведческого компонента.

Учащиеся в одном дистанционном классе учатся по одной образовательной программе, которая помогает учителю лучше работать с детьми из разных территорий — контролируемых Украиной, временно оккупированных или за границей.

Для детей за границей:

Если ребенок посещает местную школу, он может дополнительно дистанционно изучать украиноведческий компонент (5-8 часов в неделю без перегрузки).

Если не посещает, может полностью учиться дистанционно в украинской школе.

Доступны также индивидуальные формы обучения: экстернат или семейная форма.

Дети на временно оккупированных территориях.

могут учиться по педагогическому патронажу — индивидуально, с учетом их потребностей и обстоятельств безопасности. Даже если в школе нет открытых классов, она может работать в этой форме, оплачивая обучение конкретному ребенку.

Если ребенок находится в зоне боевых действий или там, где они могут начаться, он может продолжать обучение дистанционно в своей родной школе без необходимости переходить в другое заведение. В то же время при наличии укрытий и возможности посещать уроки очно, приоритет остается за очной формой обучения.

Напомним, Кабмин принял решение о выделении 1,6 миллиарда гривен на закупку более 600 школьных автобусов для украинских школ. Программа направлена на улучшение доступа к образованию для детей, проживающих в отдаленных или пострадавших от войны районах, а также на поддержку украинского производства.