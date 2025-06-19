Дистанційне навчання при воєнному стані: що змінило Міністерство освіти

Міністерство освіти і науки України (МОН) затвердило оновлені правила дистанційного навчання під час воєнного стану, враховуючи особливості прифронтових зон, тимчасово окупованих територій та дітей за кордоном. Нові норми передбачають гнучку наповнюваність класів, роботу шкіл без усіх паралелей і окремий клас для українознавства.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу міністерства.

Нові вимоги до дистанційного навчання

Зміни є частиною політики "Школа офлайн", спрямованої на якісну освіту для кожної дитини, незалежно від її місця перебування — на контрольованих територіях, тимчасово окупованих чи за кордоном. Рішення ухвалено за результатами співпраці з громадами та враховує потреби прифронтових і прикордонних регіонів.

Наказ набуде чинності після реєстрації в Мін’юсті, а МОН уже розпочинає інформування освітян і громад про нововведення.

Що змінюється:

1. Наповнюваність дистанційних класів.

Мінімум учнів у дистанційному класі — 20, але засновники шкіл можуть зменшити цю кількість:

до 10 учнів — для шкіл на тимчасово окупованих, прифронтових територіях, у селах і селищах;

до 15 учнів — для шкіл в інших містах. Ці правила не поширюються на спеціалізовані та спеціальні заклади освіти.

2. Можливість дистанційної роботи без усіх паралелей.

Школа може працювати дистанційно, навіть якщо в ній відсутні не більше двох класів у паралелі. Наприклад, дистанційні можуть бути 1–6 та 8–11 класи, а 7-го — немає.

3. Окремий клас для українознавчого компоненту.

Учні в одному дистанційному класі навчаються за однією освітньою програмою, що допомагає вчителю краще працювати з дітьми з різних територій — контрольованих Україною, тимчасово окупованих або за кордоном.

Для дітей за кордоном:

Якщо дитина відвідує місцеву школу, вона може додатково дистанційно вивчати українознавчий компонент (5–8 годин на тиждень без перевантаження).

Якщо не відвідує — може повністю навчатися дистанційно у українській школі.

Доступні також індивідуальні форми навчання: екстернат або сімейна форма.

Діти на тимчасово окупованих територіях.

можуть навчатися за педагогічним патронажем — індивідуально, з урахуванням їхніх потреб і безпекових обставин. Навіть якщо в школі немає відкритих класів, вона може працювати у цій формі, оплачуючи навчання конкретної дитини.

Якщо дитина знаходиться в зоні бойових дій або там, де вони можуть початися, вона може продовжувати навчання дистанційно у своїй рідній школі, без необхідності переходити до іншого закладу. Водночас, за наявності укриттів і можливості відвідувати уроки очно, пріоритет залишається за очною формою навчання.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення про виділення 1,6 мільярда гривень на закупівлю понад 600 шкільних автобусів для українських шкіл. Програма спрямована на покращення доступу до освіти для дітей, які проживають у віддалених або постраждалих від війни районах, а також на підтримку українського виробництва.