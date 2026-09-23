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Дизель разбавляли конденсатом: на Волыни разоблачили нелегальное производство горючего

нелегальное производство горючего
На Волыни разоблачили нелегальное производство горючего / БЄБ

В Волынской области правоохранители приостановили деятельность масштабного нелегального топливного бизнеса в Устилуге. Злоумышленники кустарным способом производили дизельное топливо, смешивая его с газовым конденсатом, после чего окрашивали и реализовывали значительными партиями.

Об этом пишет Dilo со ссылкой на Бюро экономической безопасности (БЭБ) .

Как работала схема

Следствие установило, что производство было налажено в специально обустроенном гараже, а готовую продукцию хранили в вместительных резервуарах.

Клиенты могли приобрести суррогатное горючее непосредственно на месте или заказать его через специально созданные группы в мессенджерах.

Для транспортировки организаторы использовали грузовые микроавтобусы, оборудованные дополнительными резервуарами и специальными системами перекачки.

Результаты обысков

Во время обысков правоохранители изъяли более 33 тысяч литров горючего, газового конденсата и жидкостей с характерными признаками горюче-смазочных материалов.

Кроме этого, конфискованы два микроавтобуса, оборудование для хранения и перекачки, черновая бухгалтерия и наличные деньги. Общая стоимость изъятого имущества превышает 2 миллиона гривен, на него уже наложен арест.

В настоящее время досудебное расследование продолжается по статьям о незаконном изготовлении, хранении, транспортировке и сбыте подакцизных товаров, а также уклонении от уплаты налогов Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее в Киевской области ликвидировали сеть АЗС с нелегальным горючим и обнаружили, где заправляли фальсификатом. Тогда незаконные заправки получали продукцию из подпольной нефтебазы, а общая стоимость изъятых активов превысила 6 миллионов гривен.

Автор:
Татьяна Бессараб

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