Дизель розбавляли конденсатом: на Волині викрили нелегальне виробництво пального

У Волинській області правоохоронці припинили діяльність масштабного нелегального паливного бізнесу в Устилузі. Зловмисники кустарним способом виготовляли дизельне паливо, змішуючи його з газовим конденсатом, після чого зафарбовували та реалізовували значними партіями.

Про це пише Dilo з посиланням на Бюро економічної безпеки (БЕБ).

Як працювала схема

Слідство встановило, що виробництво було налагоджене у спеціально облаштованому гаражі, а готову продукцію зберігали у містких резервуарах.

Клієнти могли придбати сурогатне пальне безпосередньо на місці або замовити його через спеціально створені групи в месенджерах.

Для транспортування організатори використовували вантажні мікроавтобуси, які обладнали додатковими резервуарами та спеціальними системами перекачування.

Результати обшуків

Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 33 тисячі літрів пального, газового конденсату та рідин із характерними ознаками паливно-мастильних матеріалів.

Окрім цього, конфісковано два мікроавтобуси, обладнання для зберігання й перекачування, чорнову бухгалтерію та готівку. Загальна вартість вилученого майна перевищує 2 мільйони гривень, на нього вже накладено судовий арешт.

Наразі досудове розслідування триває за статтями про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів, а також ухилення від сплати податків Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше на Київщині ліквідували мережу АЗС з нелегальним пальним та виявили, де заправляли фальсифікатом. Тоді незаконні заправки отримували продукцію з підпільної нафтобази, а загальна вартість вилучених активів перевищила 6 мільйонів гривень.