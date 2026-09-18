Дизтопливо в Украине пересекло отметку 100 грн/л: какая сеть АЗС первой подняла цену

Днепровская сеть Neftek первой в Украине выставила дизтопливо за 100 грн/л, а его премиальную марку – за 102 грн/л. Остальные участники рынка пока сдерживают ценники на уровне 99,9 грн/л и ниже, однако давление на них постоянно растет.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Еnkorr.

Что происходит с оптовыми ценами

Несмотря на то, что в Европе светлые нефтепродукты подешевели (котировки бензина упали на $49/т, до $1 328/т, а дизтоплива — на $2/т, до $1 553/т), украинские операторы этого не чувствуют. Их резервуары заполняются новыми более дорогими ресурсами.

Как отмечают аналитики, проседание дизельного горючего в группе на фоне сохранения роста цен на стелах увеличило разницу между стоимостью в сегментах до 1,82 грн/л (+2,68 грн/л до начала недели). На бензине спрэд составил 5,42 грн/л (+1,19 грн/л), а на автогазе – 5,44 грн/л (+43 коп./л).

По состоянию на первую половину дня 18 сентября в Украине минимальные оптовые цены на дизтопливо на юге составляли 92-93 грн/л, а на западе от 94 грн/л и выше.

Как изменяются цены на бензин и дизель

Из-за паузы на дизельном рынке сети переключили внимание на бензин. Компания ОККО добавила 86 коп./л (цена достигла 92,76 грн/л), а SOCAR повысил цену на 2 грн/л (до 93,9 грн/л), удерживая статус лидера с самым высоким ценником на этот вид горючего. Вплотную к премиальным показателям по дизтопливо приблизились Chipo (99,88 грн/л), GreenWave и KLO (по 99,80 грн/л).

В тройку самых дешевых по цене на дизтопливо входят VostokGaz благодаря акциям, а также сети "Свои" и "Фактор".

Накануне "Укрнафта" подняла цены на бензин и дизтопливо на 2 грн/л – до 86,90 грн/л и 97,90 грн/л соответственно.

В сегменте бензина самые низкие цены удерживают Rodnik, "Свои" и VostokGaz, хотя сам Rodnik поднял стоимость дизтоплива сразу на 3,41 грн/л – до 96,90 грн/л.

В то же время, компании "Кворум", "Катрал" и ZOG добавили к светлым нефтепродуктам по одной гривне, а Grand Petrol, RLS и Brent Oil увеличили цену на А-95 на 2 грн/л, а на дизтопливо — на 1 грн/л.

"Потенциал для дальнейшего подорожания дизтоплива на стелах сохраняется", - отмечают специалисты.

Напомним, 17 сентября, несмотря на ожидания рынка, крупнейшие сети АЗС удержали розничную цену дизеля ниже 100 грн/л, хотя топливо уже приблизилось к этой отметке. В то же время, для корпоративных клиентов снизили размер скидок.