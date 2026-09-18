Дизпаливо в Україні перетнуло позначку 100 грн/л: яка мережа АЗС першою підняла ціну

Дніпровська мережа Neftek першою в Україні виставила дизпальне за 100 грн/л, а його преміальну марку — за 102 грн/л. Решта учасників ринку поки стримують цінники на рівні 99,9 грн/л і нижче, проте тиск на них постійно зростає.

Як пише Dilo, про це повідомляє Еnkorr.

Що відбувається з гуртовими цінами

Попри те, що у Європі світлі нафтопродукти дещо здешевшали (котирування бензину впали на $49/т, до $1 328/т, а дизпального — на $2/т, до $1 553/т), українські оператори цього не відчувають. Їхні резервуари заповнюються новими дорожчими ресурсами.

Як зазначають аналітики, просідання дизельного пального у гурті на тлі збереження росту цін на стелах збільшило різницю між вартістю в сегментах до 1,82 грн/л (+2,68 грн/л до рівня початку тижня). На бензині спред становив 5,42 грн/л (+1,19 грн/л), а на автогазі — 5,44 грн/л (+43 коп./л).

Станом на першу половину дня 18 вересня в Україні мінімальні гуртові ціни на дизпальне на півдні становили 92-93 грн/л, а на заході — від 94 грн/л і вище.

Як змінюються ціни на бензин і дизель

Через паузу на дизельному ринку мережі перемкнули увагу на бензин. Компанія ОККО додала 86 коп./л (ціна досягла 92,76 грн/л), а SOCAR підвищив ціну на 2 грн/л (до 93,9 грн/л), утримуючи статус лідера з найвищим цінником на цей вид пального. Упритул до преміальних показників по дизпальному наблизилися Chipo (99,88 грн/л), GreenWave і KLO (по 99,80 грн/л).

До трійки найдешевших за ціною на дизпальне входять VostokGaz завдяки акціям, а також мережі "Свої" й "Фактор".

Напередодні "Укрнафта" підняла ціни на бензин і дизпаливо на 2 грн/л — до 86,90 грн/л та 97,90 грн/л відповідно.

У сегменті бензину найнижчі ціни утримують Rodnik, "Свої" та VostokGaz, хоча сам Rodnik підняв вартість дизпального одразу на 3,41 грн/л — до 96,90 грн/л.

Водночас компанії "Кворум", "Катрал" і ZOG додали до світлих нафтопродуктів по одній гривні, а Grand Petrol, RLS та Brent Oil збільшили ціну на А-95 на 2 грн/л, а на дизпальне — на 1 грн/л.

"Потенціал для подальшого здорожчання дизпального на стелах зберігається", — зазначають фахівці.

Нагадаємо, 17 вересня, попри очікування ринку, найбільші мережі АЗС поки втримали роздрібну ціну дизеля нижче 100 грн/л, хоча пальне вже наблизилося до цієї позначки. Водночас для корпоративних клієнтів знизили розмір знижок.