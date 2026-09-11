Для арестованного отеля "Моцарт" в Одессе ищут нового управляющего

АРМА объявила конкурс через Prozorro по отбору управляющего для арестованного отеля "Моцарт" в историческом центре Одессы. В актив входит действующий гостинично-ресторанный комплекс, а по данным следствия, его фактическими владельцами были граждане России.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на АРМА.

Отель расположен рядом с Одесским национальным академическим театром оперы и балета. Здание – памятник архитектуры 1870 года.

Будущий управляющий обязан обеспечить работу комплекса, сохранение его экономической стоимости и поступление средств от управления в государственный бюджет.

Актив был арестован и передан АРМА на основании решения суда. В агентстве отмечают, что, по данным следствия, его фактическими владельцами были граждане РФ.

Управляющего будут выбирать на открытом конкурсе через систему Prozorro.

Напомним, еще в июне 2025 года АРМА начало искать управляющих для трех гостиничных комплексов в Одессе - "Моцарта", "ОК Одесса" и "Аркадии". Тогда агентство проводило рыночные консультации перед последующим отбором управляющих.