UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,55

--0,09

EUR

51,76

--0,23

Наличный курс:

USD

44,78

44,65

EUR

52,15

51,90

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Для арестованного отеля "Моцарт" в Одессе ищут нового управляющего

Для арестованного отеля "Моцарт" в Одессе ищут нового управляющего
Для арестованного отеля "Моцарт" в Одессе ищут нового управляющего

АРМА объявила конкурс через Prozorro по отбору управляющего для арестованного отеля "Моцарт" в историческом центре Одессы. В актив входит действующий гостинично-ресторанный комплекс, а по данным следствия, его фактическими владельцами были граждане России.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на АРМА.

Отель расположен рядом с Одесским национальным академическим театром оперы и балета. Здание – памятник архитектуры 1870 года.

Будущий управляющий обязан обеспечить работу комплекса, сохранение его экономической стоимости и поступление средств от управления в государственный бюджет.

Актив был арестован и передан АРМА на основании решения суда. В агентстве отмечают, что, по данным следствия, его фактическими владельцами были граждане РФ.

Управляющего будут выбирать на открытом конкурсе через систему Prozorro.

Напомним, еще в июне 2025 года АРМА начало искать управляющих для трех гостиничных комплексов в Одессе - "Моцарта", "ОК Одесса" и "Аркадии". Тогда агентство проводило рыночные консультации перед последующим отбором управляющих.

Автор:
Татьяна Гойденко

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности