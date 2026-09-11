Для арештованого готелю "Моцарт" в Одесі шукають нового управителя

АРМА оголосило конкурс через Prozorro з відбору управителя для арештованого готелю "Моцарт" в історичному центрі Одеси. До активу входить діючий готельно-ресторанний комплекс, а за даними слідства, його фактичними власниками були громадяни Росії.

Про це інформує Dilo з посиланням на АРМА.

Готель розташований поруч з Одеським національним академічним театром опери та балету. Будівля є пам'яткою архітектури 1870 року.

Майбутній управитель має забезпечити роботу комплексу, збереження його економічної вартості та надходження коштів від управління до державного бюджету.

Актив заарештували та передали АРМА на підставі рішення суду. В агентстві зазначають, що, за даними слідства, його фактичними власниками були громадяни РФ.

Управителя обиратимуть на відкритому конкурсі через систему Prozorro.

Нагадаємо, ще у червні 2025 року АРМА почало шукати управителів для трьох готельних комплексів в Одесі — "Моцарта", "ОК Одеса" та "Аркадії". Тоді агентство проводило ринкові консультації перед подальшим відбором управителів.