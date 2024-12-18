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Для киевлян подготовили онлайн-курс о безопасном использовании альтернативных источников питания: как записаться
Министерство молодежи и спорта Украины приглашает жителей столицы на бесплатный онлайн-курс "Не стой — включай свет, тепло, интернет" с советами от представителя ГСЧС и эксперта по энергоэффективности.
Об этом сообщает Киевский городской совет.
Поскольку в Украине продолжают применяться почасовые графики отключений электроэнергии из-за вражеских обстрелов критической инфраструктуры, необходимо убедиться, что альтернативные источники питания в доме безопасны для использования.
Онлайн-курс разработан с целью помочь украинцам пережить сложный зимний период и минимизировать количество бытовых чрезвычайных ситуаций.
"Ведь неправильное использование приборов, перегрузка систем, банальное незнание ключевых правил безопасности приводит к новым жертвам, пожарам и другим опасностям", — отмечают в КГГА.
В течение восьми лекций курса слушатели узнают:
- как запитать квартиру, частный дом;
- как подготовиться к отключениям в многоквартирном доме;
- как использовать разные приборы в разных условиях;
- на что обращать внимание при выборе устройства и т.п.
Следует отметить, что курс – бесплатный и доступный в любое время. Его создали Фонд Восточная Европа вместе с Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям.
Более подробная информация и регистрация – по ссылке.
Напомним, "Укрэнерго" уже двое суток подряд отменяет графики почасовых отключений света — так, украинцы 17 и 18 декабря весь день были со светом.
Добавим, что в целях обеспечения справедливой и равномерной очередности распределения использования доступной мощности и электроэнергии между потребителями, Министерство энергетики Украины внесло изменения в Инструкцию о составлении и применении графиков почасового отключения электроэнергии.